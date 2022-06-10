عضو «إسكان النواب»: السيسي أعاد مصر لمسارها الصحيح في التنمية خلال 8 سنوات

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد قطار التنمية بنجاح، وأعاد مصر إلى مسارها الصحيح في الإصلاح والتنمية والبناء خلال ثماني سنوات، وحقق إنجازات على الأرض لا حصر لها في كل قطاعات الدولة وفي العديد من المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونجحت مصر في مكافحة الإرهاب، وفي تحقيق الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على استقرار الدولة المصرية، ونجاحها في مواجهة أزمة كورونا العالمية.

المشروعات القومية العملاقة فخر لكل مصري

وقال أبو زيد إن المشروعات القومية العملاقة، والمدن العالمية، ومشروعات البنية التحية المنفذة على الأرض فخر لكل مواطن مصري، إلى جانب المبادرات الرئاسية الصحية التى عكست اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطن المصري ونجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر، حيث تمثل مبادرة 100 مليون صحة للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية، أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية، بالإضافة إلى علاج فيروس سي.

«حياة كريمة» أدخلت السرور على أهالي الريف المصري

وأضاف أبو زيد أن المشروع القومي العملاق لمبادرة حياة كريمة الذي انتشر في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وأدخل السعادة والسرور على أهالي قرى الريف المصري، لتحقيق التنمية الشاملة بكل مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

وقال النائب أحمد أبو زيد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع استراتيجية واضحة للتنمية تقوم على أساس البناء والتعمير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، مشيراً إلى أنه أثبت بلا أدنى شك وطنيته وإخلاصه للبلد وتفانيه في الدفاع عنه ووضعه على طريق المستقبل، واستعادت مصر ريادتها في المنطقة وعززت علاقاتها مع مختلف الدول العربية والإقليمية.