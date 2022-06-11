السيسي: اليمن دائما حاضر وبوابة كبرى من للعروبة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، خطورة أزمة خزان صافر النفطي وما تحمله من تهديدات متعددة الأوجه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة بأسرع وقت ممكن، عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين للخطة الأممية ذات الصلة.

حرص مصر على دعم جهود تعزيز السلام

وأضاف السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وذلك بقصر الاتحادية، «أخي الدكتور رشاد العليمي يطيب أن أجدد مرة أخرى ترحيبي بكم، وأن أعرب عن تقديري لشخصكم الكريم معيدا التأكيد على موقف مصر القائم على دعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية الشرعية، وحرص مصر على دعم جهود تعزيز السلام والأمن في اليمن الشقيق».

وتابع: «لقد كان اليمن دوما حاضر زاهر وبوابة كبرى من بوابات العروبة والحضارة الإنسانية ككل، وإننا في مصر على ثقة بأن اليمن بقدرات شعبه واستنادا لتاريخه العريق ودعم أشقائه هنا في مصر وفي العالم العربي سيتجاوز أزمته سريعا ويعود لموقعه الأساسي والطبيعي مستقرا وآمنا ومزدهرا».