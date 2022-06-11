الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق السلام في اليمن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حرص خلال مباحثاته اليوم مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، تأكيد موقف مصر الثابت والمستند للعلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة، التي تربط بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق والشرعية اليمنية.

مصر تؤكد الجهود الهادفة لتحقيق السلام

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وذلك بقصر الاتحادية: «أكدت دعمنا الكامل لليمن، ورؤيتنا لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر والعالم العربي بأسره، كما أكدت دعم مصر لكل الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن وفقا لمرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأكد السيسي ترحيب مصر بإعلان الأمم المتحدة في الثاني من يونيو 2022 عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن وتقديرنا لجهود الحكومة اليمنية الشرعية في احترام التزاماتها، وفقًا لما نص عليه الاتفاق ودعوتنا لكل الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، لما يمثله ذلك من تطور إيجابي يمكن البناء عليه لإطلاق عملية سياسية شاملة باليمن.