مصدر بـ«الشؤون الصيدلية»: تسجيل عقار جديد لعلاج نزيف الدم في ثوانٍ

كشف مصدر مسؤول بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، عن تسجيل مستحضر جديد للمرضى المصابين بحالات نزيف الدم، وقال المصدر إنّ المستحضر هو «كاربوكسي مثيل سيليوز»، وهو أول مستحضر دوائي يستخدم لوقف نزيف الدم، والناتج عن الحوادث والعمليات الجراحية.

كيفية عمل الدواء

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ العقار يستخدم لوقف نزيف الدم لدى مرضى الهيموفيليا، والمرضى الذين يتناولون مضادات التجلط ومثبطات الصفائح الدموية، لافتا إلى أن العقار يعمل على وقف النزيف من خلال تأثير مزدوج لحين الوصول إلى المستشفي في غضون 3 ساعات.

العقار يمكن استخدامه لإيقاف النزيف بأي منطقة

وأوضح المصدر أنّ الدواء الجديد هو الوحيد بأنه الذي يمكن استخدامه لإيقاف النزيف، سواء من الشرايين الرئيسية في الجسم أو الشرايين الصغيرة أو الأوردة أو الأسطح النازفة، كما أنه حاصل على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والأوروبية.

وأضاف أنّ العقار الجديد مستخلص من مادة «السليلوز»، وتمت معالجتها بحيث إنه عند ملامستها للدم تتحول إلى ماده چيلاتنية تقوم بإيقاف النزيف خلال 12 ثانية، قبل تجلط الدم كما أنها تتفاعل بشكل مباشر مع مكونات الدم لتقوم بتحفيز عوامل التجلط وتجمع الصفائح الدموية خلال 5 دقائق، ويكتمل التجلط مما يؤدي إلى توقف النزيف.

الدراسات أثبتت فاعلية الدواء

وتابع المصدر بأنّ هناك دراسات تمت في جامعة المنصورة على العقار الجديد، وأثبتت فعالية الدواء في سرعة توقيف النزيف من أكبر شرايين الجسم، وأكثرها تعرضاً للضغط العالي، وأكثرها استقبالاً لتدفق الدم وهي شرايين الأورطي والشريان الفخذي، مؤكدة حرص هيئة الدواء على توفير كل الأدوية الحديثة التي يتم إنتاجها، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين.