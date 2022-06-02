قرارات عاجلة من هيئة الدواء: حظر تداول هذه الأدوية

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارات هامة بضبط مستحضرين أحدهما متعلق بقطرة للعيون، وآخر متعلق بعلاج ألزهايمر على مستوى محافظات الجمهورية.

عبوات مغشوشة من قطرة العين توبراديكس

ووجهت هيئة الدواء في منشور لها يحمل رقم 17 لسنة 2022 بضبط وتحذير ما يوجد بالسوق من عبوات مغشوشة من قطرة العين «توبراديكس»، وأمرت هيئة الدواء بتجميد الأرصدة الموجودة من هذه التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن إبلاغ إدارة الشؤون الصديلة بالارتجاع وآلية تنفيذ هذا التوجيه.

العقار المستخدم لعلاج ألزهايمر

وقامت هيئة الدواء أيضا بضبط وتحريز عبوات مغشوشة ومقلدة من مستحضر Fortamind ( citicoline 100mg/ml ) 30ml Oral solution" وهو مستحضر لعلاج ألزهايمر.

وقالت هيئة الدواء في منشور لها يحمل رقم 16 لسنة 2022 تحت اسم «غش تجاري» أن العقار المستخدم لعلاج ألزهايمر هو من إنتاج شركو جلوبال للصناعات الدوائية، وقامت هيئة الدواء بالتوجيه بتجميد جميع الأرصدة الموجودة لديهم من تللك العقار، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية، انطلاق برنامج تدريبي حول الدليل التنظيمي لإدراج مستحضرات التجميل، وأشارت الهيئة أن البرنامج يستهدف شركات مستحضرات التجميل، إلى شرح الدليل التنظيمي والقواعد المنظمة لإدراج وإعادة إدراج ومتغيرات مستحضرات التجميل بناء على القرار الوزاري 122 لسنة 2022 الخاص بإدراج مستحضرات التجميل.

وتابعت القرار الوزراي يحقق رؤية مصر 2030 وإستراتيجية الدولة المصرية لإرساء قواعد التحول الرقمي ويهدف القرار تنظيميا إلى تشجيع الصناعات المحلية وضبط الأسواق في استيراد مستحضرات التجميل من خلال تبسيط كامل للإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل وتطوير نظم العمل تماشيا مع الأنظمة الدولية.