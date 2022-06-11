«الصحة» تحذر من خطر الإجهاد الحراري.. يشكل تهديدا على الحياة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة لارتفاع درجة الحرارة بسبب التعرض لدرجات حرارة مرتفعة وخاصة عندما يصاحبها ارتفاع الرطوبة ونشاط بدني شاق دون علاج فوري.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي له من قليل، الإجهاد الحراري يمكن أن يؤدي الى ضربة شمس وهي تشكل تهديدا على الحياة، وحدد عبدالغفار اعراض الإجهاد الحراري سرعة النبض، الإرهاق، الدوخة، الإعياء، التعرق الشديد، الصداع، الغثيان، تشنجاتفى العضلات، انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.

متى يجب زيارة الطبيب

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أنّه يجب على المواطنين زيارة الطبيب إذا كنت تعتقد أنك تعاني من إجهاد حراري، يجب عليك التوقف عن ممارسة جميع الأنشطة، اشرب الماء والسوائل الباردة ، لمنوها بأهمية التواصل مع الطبيب إذا ظهرت الأعراض ولا تتحسن في غضون ساعة واحدة.

وعن عوامل خطر الإجهاد الحراري، قال هناك عوامل خطر على السن المبكر أو الشيخوخة، ومن يستخدم بعض الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والسمنة حيث يمكن للوزن الزائد أن يؤثر فى قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته ويجعله يحتفظ بمزيد من الحرارة.

طرق الوقاية من الإجهاد الحراري

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان طرق الوقاية من الإجهاد الحراري، وقال يمكن عن طريق شرب كمية كبيرة من السوائل، والحرص على رصد المشكلات المتعلقة بالحرارة اذا كنت تتناول ادوية يمكن أن تؤثر في قدرة الجسم على البقاء رطبا.

وتابع: «لا تترك أبدا أي شخص داخل سيارة مغلقة، فيمكن أن ترتفع درجة الحرارة السيارة في ثناء إيقافها في الشمس بمقدار 11 درجة مئوية في غضون 10 دقائق، لافتًا إلى أنّه ليس من الآمن ترك أي شخص في سيارة متوقفة في حالات الطقس الدافئ أو الحار حتى، ولو كانت النوافذ مفتوحة أو السيارة متوقفة في الظل.