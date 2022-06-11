«الصحة» توجه رسالة للحجاج بضرورة الحصول على تطعيم المكورات الرئوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان توفير كل التطعيمات المتعلقة بالمسافرين لأداء فريضة الحج، وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير لها، إنّ مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين فتحت أبوابها من الأسبوع الماضي لاستقبال الحجاج، وستبدأ مواعيد عملها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وتعمل بشكلٍ يومي عدا يوم الجمعة وهو الإجازة الرسمية لهم.

تطعيم المكورات الرئوية

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين فوق الـ65 عامًا، وأكدت ضرورة حصولهم على تطعيم المكورات الرئوية نظرًا لأهميته لوقايتهم من الالتهاب الرئوي، وحددت الوزارة تطعيمات الحجاج والمعتمرين التي يجب الحصول عليها وتتضمن تطعيم الإنفلونزا، وتطعيم كورونا والالتهاب السحائي، وتطعيم شلل الأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ جميع التطعيمات المتعلقة بالحجاج والمعتمرين إجبارية ما عدا تطعيم الإنفلونزا، مطمئنة الحجاج والمعتمرين من توفيبر كل اللقاحات والتطعيمات الخاصة بهم بل، وهناك مخزون استراتيجي لهم، منوهة بأن التعليمات والتوجيهات التي وزعت على مديريات الشؤون الصحية بأهمية التطعيمات فور وصول المعتمرين الى مكاتب الصحة وتسهيل إجراءت السفر لهم.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند التطعيم

وعن موعد الحصول على التطعيمات، ذكرت الوزارة يفضل أن يتم الحصول على التطعميات قبل السفر بمدة لا تقل عن 20 يوما حتى يتم الاستفادة منها، مشددة على أن التطعيمات إجبارية نظرًا لأهميتها؛ لتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض المعدية وغيرها من الأمراض الغير معدية.

وحرصت وزارة الصحة والسكان على توجيه رسالة للمواطنين عند النزول إلى مكاتب الصحة بأهمية الاهتمام بالإجراءات الوقائية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن التكدس؛ للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.