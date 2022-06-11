الحرارة تؤثر على المحصول.. نصائح هامة لمزارعي المانجو بالإسماعيلية

مع ارتفاع درجات الحرارة تتأثر بعض المحاصيل بشكل كبير، وعلى رأسها محصول المانجو، الذي من المفترض أن يبدأ بشائره خلال أسبوعين من اليوم، حيث سجلت محافظة الإسماعيلية ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم السبت، ضمن الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة على مدار الأسبوع الماضي، وتسببت في تساقط بعض الثمار من أشجار المانجو.

خبير زراعي: «سليكات البوتاسيوم» ضروري في هذه الحالات

وقال المهندس سامح حسين، الخبير في زراعة المانجو بالإسماعيلية، إن الأشجار تحتاج إلى بعض المواد التي تعمل كعازل بين درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس وبين الثمار.

واضاف «حسين»، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، أن مركب «سليكات البوتاسيوم» من المركبات الكيميائية الي تحافظ علي الثمار من درجات الحرارة المرتفعة، ولا تؤثر عليه داخلياً كيميائياً، لحين انتهاء موجة الحر الشديد.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت من أكثر المؤثرات السلبية علي محصول المانجو في مصر، خاصةً مع تجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية، ووصولها إلى فوق 40 درجة.

وناشد «حسين» المزارعين بضرورة عدم تعريض الأرض للمياه والري بالغمر في توقيت ارتفاع درجات الحرارة، لعدم التسبب في تساقط المحصول بالكامل.

مزارعون: نحتاج لإعادة دور الجمعيات الزراعية

واشتكى عدد من مزارع المانجو في محافظة الإسماعيلية من انعدام دور الجمعيات الزراعية، والقيام بعمليات الرش الإجبارية كل عام، والتي أثرت بشكل كبير على محصول المانجو.

وقال ياسر دهشان، أحد المزارعين، إن محصول المانجو تأثر خلال الأعوام الماضية، وانخفض الإنتاج إلى النصف تقريباً، بسبب الأدوية المغشوشة، وأزمات الطقس التي تعرضت لها الأشجار.

وقال «دهشان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لابد من وجود دور قوي للإرشاد الزراعي، ولابد من توفير الأدوية السليمة للمزارعين بأسعار مخفضة لزيادة الإنتاج، بدلاً من الأزمات المتتالية، التي أثرت على الأشجار بشكل كبير.