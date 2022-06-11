جدول حفلات مهرجان السويس.. هاني شاكر يحيي الافتتاح

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عن الجدول الكامل لمجموعة حفلات مهرجان السويس الذي ستنطلق دورته الأولى في متحف السويس القومي يوم الجمعة الموافق 24 يونيو.

يستمر مهرجان السويس على مدار 3 أيام متتالية، وينطلق الافتتاح يوم الجمعة الموافق 24 يونيو بحفل غنائي كبير لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، الذي ينطلق في تمام الساعة السابعة مساءً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو مصطفي حلمي.

فعاليات مهرجان السويس

كما يشهد اليوم الأول أيضا من مهرجان السويس فقرة فنية لفرقة صحبة سمسمية التي ستبدأ عرضها قبل حفل الفنان هاني شاكر.

أما اليوم الثاني السبت الموافق 25 يونيو فيتضمن حفل غنائي كبير للفنان أحمد جمال بمصاحبة فرقته الموسيقية التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساء، ويسبق فقرته عرض للفنانة نسمة عبد العزيز بمصاحبة فرقتها.

ختام مهرجان السويس

أما عن اليوم الثالث من مهرجان السويس يشهد حفل الختام، الذي يشهد عدة فقرات وهم فقرة خاصة بالفنانة رحاب مطاوع وفرقتها تحت قيادة المايسترو أحمد عامر وفقرة أخرى للمطربة حسناء وسينتهى اليوم بفقرة خاصة للفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة فرقتها الفنية.

يذكر أن مهرجان السويس تنظمه دار الأوبرا المصرية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم ووزير السياحة والأثار خالد عناني.