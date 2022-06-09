سيمون تكشف سبب غيابها عن حفلات الأوبرا: «مش بيطلبوني»

بدأت الفنانة سيمون، حفلها بساقية الصاوي بأغنية «في حاجة كده»، وسط حضَور كبير من جمهورها.

سيمون تعبر عن فرحتها للجمهور

وعندما صعدت سيمون على المسرح، قالت: «أنا فرحانة بحضوركم، وفرحانة بحضور أصحابي وجمهوري واللي يعرفني كويس، هيعرف كل الأغاني، واللي مش عارفني هيتعرف عليا».

طلبت واحدة من جمهور سيمون بحفلها بساقية الصاوي، أن تغني بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وردت عليها قائلة: «مش بيطلبوني، لكن لو طلبوني هروح على طول وهغني فرنساوي».

وبعدها طلب الجمهور منها أن تغني بالفرنسية، فردت: «لا هغنيها في المسرح المكشوف في الأوبرا لو طلبوني».

وبعدها رحبت سيمون بحمزة العيلي، الذي حرص على حضور الحفل.

سيمون تروج لحفلها بساقية الصاوي

كانت سيمون روجت للحفلة منذ يومين، عن طريق نشرها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: «في انتظاركم الخميس 9 يونيو في ساقية الصاوي، نغني ونفرح، يلا قبل ما التذاكر تخلص عايزة أشوفكم، يلا بينا».

في انتظاركم

الخميس ٩ يونيو

ساقية الصاوي

نغني ونفرح

يالا قبل ما التذاكر تخلص

عايزة اشوفكم

يالا بينا



حفل النجمة سيمون لآول مرة علي مسرح ساقية الصاوي 9-6-2022 في انتظاركم https://t.co/mdetNoSuGl via @YouTube — سيمون (@simonoulla) May 22, 2022

عودة سيمون للساحة الفنية

وعادت سيمون للساحة الفنية بعد غياب دام لمدة 15 عامًا، من خلال تقديمها أغنية «الروح الفرفوشة» التي طرحتها بنهاية شهر فبراير الماضي، واعتبرتها مزيجا من أغنيات التسعينيات والأغنيات المعاصرة، وهي من كلمات هشام قباري، ألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف الوسيمي.

أخر أعمال الفنانة سيمون

وكانت أخر أعمال الفنانة سيمون كان مسلسل قيد عائلي في العام 2019، حيث قدّمت دور أماني، والمسلسل من بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد رياض، بوسي وغيرهم.