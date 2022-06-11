تفاصيل جولة رئيس الوزراء في محافظة الدقهلية اليوم لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

ادلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، والتي رافقه خلالها عدد من الوزراء والمسئولين.

استهل رئيس الوزراء تصريحاته، بالتعبير عن سعادته بالتواجد اليوم على أرض محافظة الدقهلية وتحديدا في مركز شربين، بصحبة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية، ورجال الجيش الثاني الميداني، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ وذلك لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كمرحلة أولى.

رئيس الوزراء يتفقد قرى شربين

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قرية الحصص التابعة لمركز شربين تعد من القرى التي تشهد تقدما ملحوظا، حيث تخطت نسب الإنجاز 95% ، وقال إن اللافت في هذا الأمر هو النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها القرى المصرية في إطار تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، مشيرا على سبيل المثال إلى التوسعات التي شهدتها محطة المياه حيث ستخدم مركز شربين بأكمله، وليس فقط في القرية، حتى تصل كمية المياه المنتجة إلى 200 ألف م3، بالإضافة إلى خدمة الصرف الصحي المتوافرة.

مدبولي يطمئن على اكتمال شبكة الغاز بقرية الحصص

وأضاف رئيس الوزراء أنه اطمأن أن شبكة الغاز بالكامل دخلت إلى القرية، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات والفايبر والإنترنت أصبحت موجودة بالقرية، فضلا عن أعمال تثبيت التربة للطرق الداخلية، ويتبقى بعض الطرق الرئيسية، فيما يخص أعمال الرصف، إلا أن ذلك أمر طبيعي لأننا لا نزال بصدد الانتهاء من أعمال البنية الأساسية، لكني تأكدت من أن مجمل الأعمال يسير وفق البرنامج الزمني.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد خلال الزيارة مجموعة من المنشآت والمباني الخدمية، ورفع كفاءة وتطوير المدارس، سواء المدرسة الابتدائية أو الاعدادية، والمركز الخدمي والتكنولوجي للمواطنين لتجميع كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مكان واحد، والذي يشهد تحولا كبيرا في مستوى تقديم الخدمة، كاشفا أن هذا المركز تم ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث إن أي خدمة تقدم من خلال هذا المركز مربوطة بالوزارات المركزية على مستوى الدولة كلها، مضيفا أن هذا الأمر يتم تعميمه على مستوى كل القرى والمراكز.

تفقد مركز الخدمات الزراعية

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد خلال الجولة مركز الخدمات الزراعية، ومركز الخدمات الاجتماعية، المقرر الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى نقاط الإسعاف ضمن المشروع، وتبطين الترع، لافتا إلى أن الترعة التي تخترق القرية أصبحت مبطنة بالكامل، والوحدة الصحية وطب الأسرة، وهو نموذج للوحدات التي ستدخل مشروع التأمين الصحي الشامل عند إدراج المحافظة ضمن المنظومة، بحيث يمكن القول بأن المشروع عبارة عن منظومة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات، ورفع جودة الحياة لأهالينا في القرى المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه بالرغم من كل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، كما يواجهها العالم بأسره، مع الأزمة العالمية، فهذا المشروع على أجندة أولويات العمل، بتوجيهات الرئيس بعدم التأخر فيه، بل نسرع الخطى، لافتا إلى أن قيادات ورجال الجيش الثاني الميداني عرضوا خلال الجولة مشروعات المرحلة الثانية من قرى «حياة كريمة» بمحافظة الدقهلية، وهو ما يؤكد أن هذا المشروع القومي يسير بخطى جيدة جدا، على مستوى المحافظة وجميع المحافظات الأخرى، حيث إن نسب التنفيذ للمشروعات في مركز شربين عالية، وسيتم استكمال الأعمال قبل نهاية العام الحالي .

وأضاف رئيس الوزراء أن ما رأيناه اليوم هو نموذج لما يتم تنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، وباكتمال هذا المشروع القومي الضخم سنكون قد قمنا بنقلة حقيقية للحياة وللمواطنين في الريف المصري الذين يقترب عددهم من 60 مليون مواطن.

مدبولي: مستمرون في حياة كريمة بالمعدلات المطلوبة

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أننا رغم كل التحديات مستمرون في هذا المشروع الكبير بالمعدلات المطلوبة، ونصارع الزمن من أجل تحقيق ذلك، ونصمد أمام هذه التحديات، كما نتابع العمل أولا بأول، وذلك خلال اجتماعات مستمرة للجان المتابعة أسبوعيا، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، وللتحرك إذا حدثت أية معوقات، ونحن نعمل على رفع كفاءة جميع المنشآت الخدمية لكي يشعر المواطن في الريف المصري بالفرق الواضح.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء أشار، خلال الجولة، إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات والعناصر المدنية المشاركة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمحافظة الدقهلية، الذى تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يصل إجمالي عدد المشروعات المقرر تنفيذها إلى 237 مشروعا، تشارك في تنفيذها 83 شركة، من خلال 874 مهندسا، و4317 عاملا، وعن طريق استخدام 2023 من معدات تنفيذ المشروعات المختلفة.