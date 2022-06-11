دراسة تؤكد على أهمية بكتيريا الأمعاء للجسم.. واستشاري مناعة توضح السبب

عقب الجهود العلمية المستمرة لبناء فهم أفضل للعلاقة بين بكتيريا الأمعاء وصحة الإنسان، ظهرت دارسة مجدداً على الفئران توضح أن بكتيريا الأمعاء يمكن بالفعل أن تساعد على زيادة النشاط البدني، بحسب ما نشره موقع «العربية» نقلا عن موقع «New Atlas».

وأقيمت تلك الدراسة، التي أجرتها جامعة هارفارد، على بكتيريا أمعاء 15 رياضياً من النخبة، ووجدت مستويات مرتفعة من نوع معين من البكتيريا، والذي تم عرضه للحصول على تفضيل فريد لحمض اللاكتيك كمصدر للوقود.

كما توصلت نتائج الدارسة إلى أن بكتيريا الأمعاء تؤثر على عمليات الهضم ووظيفة العضلات، بالإضافة إلى التحفيز على السلوكيات المختلفة، بما يشمل الأداء البدني والتمارين الرياضية.

استشاري مناعة توضح أنواع مختلفة من بكتيريا الأمعاء

في هذا الإطار قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن هناك أنواع مختلفة من بكتيريا الأمعاء منها الضار ومنها المفيد ولكن المفيد منها يستطيع الشخص تنميتها من خلال تناول الأغذية الصحية بمعني: «لو الشخص بيتناول أطعمة زي الزبادي التي تحتوي على خمائر فهذه البتكيريا بتكون مفيدة ومنشطة وبتساعد على الحركة الجيدة وأيضا تساعد على الرياضة».

الابتعاد عن الأغذية الضارة

وتابعت استشاري المناعة أنه عندما يكون الشخص مريض في هذه الحالة فإنه يعاني من عدم القدرة على الحركة الجيدة وذلك لأنه في ذلك الوقت توجد بكتيريا ضارة في الأمعاء: «مثلا الشخص لما بيكون تعبان بيبقا مش قادر على الحركة فأحنا بنمشية على كورس علاج معين بحيث ننشط البكتيريا المفيد ويرجع ينشط الحركة»، لافتة إلى أن الأغذية الضارة تساعد على نمو البكتيريا الضارة، مما تجعل الشخص في حالة خمول دائمة، فلذلك يجب على الجميع الابتعاد عن تناول هذه الأغذية.