الصحة العالمية: البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية.. جائحة جديدة بعد كورونا

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، إنّ الجائحة العالمية بعد فيروس كورونا، ستكون البكتريا المضادة للأدوية والسبب في ذلك يعود إلى الإسراف الخطير في استخدام المضادات الحيوية خلال انتشار فيروس كورونا الذي خلق نوعا جديد من البكتريا تقاوم المضادات الحالية بسبب تناولها للعلاج من كوفيد دون الحاجة إليها، ما جعل الجسم يخلق مناعة ضدها.

دعم الاستخدام الأمثل للدواء

وتابعت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، هناك 5 جهات بمصر وقعت على وثيقة الحوكمة الإكلينيكية لدعم الاستخدام الأمثل للدواء وعدم الإسراف في المضادات الحيوية وعلى رأسها «وزارة الصحة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومكتب منظمة الصحة العالمية بمصر».

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير، خلال فعاليات مؤتمر هيئة الرعاية، المنعقد الآن، أن الأطباء والعاملين المهنيين الالتزام بوقف الإسراف في وصف المضادات الحيوية التي ساهمت في زيادة الإصابة بالبكتريا المميتة والمضادة للأدوية، مشيرة إلى أن هناك مرضي يتناولون المضادات الحيوية لمجرد الإصابة بالكحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وعدد من الشخصيات الهامة في مصر والوطن العربي والدول الأجنبية.