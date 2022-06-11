«القومي للإعاقة» يشارك بالرأي والخبرة في الندوة التثقيفية لموظفي وزارة العدل

تنفيذاً لما جاء ببنود بروتوكول التعاون الموقع ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العدل، خاصة في المجالات التدريبية والتأهيلية ورفع الوعي، شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الندوة التثقيفية التي عقدتها وزارة العدل في حضور المستشارة القاضية أمل محمود عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

محاور الندوة التثقيفية التي تميزت بالدمج الوظيفي، من خلال مشاركة موظفي الوزارة والهيئات القضائية، والعاملين بالوزارة من ذوي الإعاقة، دارت حول التعريف بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وأدواره، والآليات التشريعية والقانونية التي تكفل الدمج والتمكين والحماية لهم، وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من الموضوعات.

إشادة بجهود وزارة العدل في الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة

من جانبها، ثمَّنت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، الجهد المبذول من وزارة العدل في الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الموظفون منهم العاملون داخل الوزارة والهيئات القضائية التابعة أو المتعاملون من الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإدارات المختلفة بالوزارة، ووجهت التحية الخاصة للمستشار عمر مروان، وزير العدل، على كل أوجه الدعم المقدمة لصالح الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأعلنت المشرف العام على المجلس عن ترحيبها بالمشاركة في الندوة التثقيفية التي عقدتها الوزارة، والتي استهدفت فيها الموظفين والعاملين بالوزارة بشكل عام وأيضا من العاملين من ذوي الإعاقة، لتعريفهم بأهم الأدوار المجتمعية والتأهيلية والتدريبية التي يقوم بها المجلس وينفذها مع الوزارة، وما أوجه الدعم المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة بشكل عام، وأهم الإشكاليات والتحديات التي تواجههم وأوجه الحلول الممكنة لهم.

وقالت المشرف العام إن الندوة التثقيفية التي نظمتها الوزارة وشارك فيها المجلس بالرأي والخبرة تأتي في إطار ورش العمل التدريبية المنصوص عليها في بروتوكول التعاون بين المجلس والوزارة، وهي لقاءات يتلقى فيها العاملون بالقطاعات المختلفة بـ وزارة العدل، وفي مقدمتها الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي وغيرها من الوحدات التدريب حول آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أهم التشريعات ومواد القانون التي تخدمهم، سواء العاملون بالوزارة أو المترددون عليها لتلقي الخدمة.

ورحبت المشرف العام على المجلس بالتفاعل الإيجابي بين المجلس وأدواره والعاملين بوزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بتصحيح الصورة الذهنية عن المجلس، وبيان دوره في خدمة ذوي الإعاقة وآليات التواصل مع المجلس خاصة في منظومة تلقي الشكاوى.

توصية لكل المشاركين في الندوة التثقيفية

وأوصت المشرف العام على المجلس كل من شاركوا في الندوة التثقيفية في نقل ما حصلوا عليه من معارف وخبرات ومعلومات عن المجلس وأدواره وخدماته للأشخاص ذوي الإعاقة والسلوكيات المطلوبة في آداب التعامل لكل الإدارات والهيئات الأخرى داخل الوزارة وأيضا المجتمع حتى تصل الرسالة للجميع.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلاً مستمراً مع عدد من الوزارات لبدء تفعيل آليات التوعية المطلوبة بأدوار المجلس داخل كل الهيئات والوزارات والقطاعات التي تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كمستفيدين أو عاملين داخل هذه الجهات.