«تضامن النواب» تناقش طلب إحاطة حول تأخر إصدار بطاقة خدمات ذوي الإعاقة

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بعد غد، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تأخر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

نائب ينتقد استخراج 782 ألف بطاقة فقط: رقم هزيل

وانتقد النائب إيهاب منصور أداء وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف، مشيرًا إلى أنَّه كان قد تقدم بطلب إحاطة في مايو 2021 وحضر مسئولي الوزارة للإجابة على التساؤلات وطلب الإحاطة، وذكر النائب في الشرح الذي قدمه على الشاشات حينها، أنَّه تمّ استخراج 782 ألف بطاقة منهم 600 ألف بطاقة برنامج كرامة و182 ألف من خلال الوزارة، وهو رقم هزيل جداً يساوى 6% فقط من إجمالي عدد ذوي الإعاقة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنَّ هذا المعدل يحتاج 50 عامًا لاستكمال الإصدار وهو أمر غير مقبول.

وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب قد أوصت مايو 2021، بعدة توصيات، شملت إفادة اللجنة بعدد المستهدفين في المرحلة الثانية والثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة، وبرنامج زمني محدد بالتوقيتات، وتكلفة هذا البرنامج حتى يتمّ أخذه في الاعتبار وضمه إلى الموازنة العامة للدولة هذا العام.

جهل بعض الموظفين بالتعليمات والقوانين واللوائح

وإضافة إلى ما سبق أوصت اللجنة أهمية ووجوب التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، وإخطار اللجنة بخطوات التنسيق بين وزارتي الصحة والتضامن، وحتمية أن تصدر وزارة التضامن تعليمات لإحاطة كل العاملين بكل محافظات مصر بالخطوات والإجراءات التي يتمّ عملها، إذ تبين من المناقشة جهل بعض الموظفين ببعض التعليمات والقوانين واللوائح.

وأوصت اللجنة كذلك بإرسال الوزارات المعنية رداً كتابياً على طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور حتى يتمّ إحاطته بالإجراءات التي ستتمّ مستقبلاً، إلا أن الوزارة تقاعست عن تنفيذ أغلب تلك التوصيات ولم ترسل أي بيانات بهذا الخصوص.

وأفاد النائب بأنَّه في حالة استمرار الوزارة في عدم الاكتراث بذوي الإعاقة (البالغ عددهم 13 مليون مواطن)، وفي حالة عدم وجود بيانات واضحة تقدم له في مناقشة طلب الإحاطة يوم الثلاثاء، سيتولى تصعيد الأمر لرئيس مجلس الوزراء، إذ أن الدولة والرئاسة قد خصصا عاماً لـ ذوي الإعاقة لتكريمهم، ولا يصح أن يتمّ التعامل معهم بهذه الصورة.