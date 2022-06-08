وفد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة يزور أكاديمة الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة وكان فى استقبال الوفد مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة الذى رحّب بالضيوف ونقل تحيات وزير الداخلية لقضاة مجلس الدولة.

وبدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة المختلفة، واستعراض آليات إختيار الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة، وكذا نُظم التقييم ومعايير شغل الوظائف بالوزارة.

زيارة مركز بحوث الشرطة وكلية الدراسات العليا

أعقب ذلك جولة تفقدية لكيانات أكاديمية الشرطة أبرزها مركز بحوث الشرطة ومقر كلية الدراسات العليا، ثم المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية ودوره فى إعداد الضباط المصريين والوافدين من الدول الصديقة والشقيقة للعمل فى إطار مأموريات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

تفقد ميادين التدريب القتالي

وشملت الزيارة تفقد ميادين التدريب القتالى المختلفة وزيارة ميادين التدريب الفنى الأمنى على أعمال التخصص الوظيفى ومشاهدة عروض رياضية متنوعة بميدان التحدى والقوة البدنية، وكذا مشاهدة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وفى ختام الزيارة أثنى قضاة وقاضيات مجلس الدولة على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات متميزة فى كيانات الأكاديمية المختلفة ، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير على ما لمسوه من حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة فى هذا الكيان الرائد والعريق.