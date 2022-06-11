اللهم أجرنا من حر جهنم.. تعرف على الدعاء المناسب لموجة الطقس الحالية

اللهم أجرنا من حر جهنم، دعاء الحر الشديد الذي يردده الكثيرون بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، إذ أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تتجاوز 40 درجة على معظم الأنحاء مع انخفاض في نسب الرطوبة، وأنه طبقا لمحطات الرصد الجوي التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فالقاهرة سجلت 41 درجة والإسكندرية 39 والأقصر 44 وأسوان 43 والغردقة 40 درجة مئوية، مطالبة بضرورة الإكثار من تناول المشروبات والسوائل الباردة وعدم التعرّض لأشعة الشمس المباشرة.

اللهم أجرنا من حر جهنم.. دعاء الحر الشديد

ويبحث قطاع كبير عن دعاء اللهم اجرنا من حر جهنم، كونه دعاء الحر الشديد الذي يردده المسلم، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» الصيغة الكاملة للدعاء، استمرارا لسلسة الأدعية التي تنشرها على مدار الساعة.

اللهم اجرنا من حر جهنم

وبخصوص دعاء للهم اجرنا من حر جهنم، جاء عن أبي هريرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ».

دعاء الحر الشديد

وبخلاف دعاء اللهم اجرنا من حر جهنم، يمكن ترديد دعاء الحر الشديد بأكثر من صيغة، فلا لا توجد صيغة محددة للدعاء يرددها المسلم، إلا أنّ هناك مجموعة من الأدعية يمكن ترديدها ومن بينها: «اللهم خفف عنا وعن المسلمين، اللهم قنا شر هذا الحر واحمنا منه، ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك، اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من حر جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم».