رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة: نتطلع للمساهمة بشكل أكبر فى التنمية الاقتصادية المصرية.. وفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات

نساند الجهود التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى ونحاول أن نكون شركاء فى تنمية مصر ورفاهية شعبها

قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن المؤسسة شريك استراتيجى لمصر، وإنها وقعت مع الحكومة المصرية 5 اتفاقيات تجارية منذ إنشاء المؤسسة بقيمة 14 مليار دولار أمريكى، 4 منها تم توقيعها على هامش اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية فى شرم الشيخ. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أنه من المؤكد أن الخطوات التى اتخذتها مصر فى السنوات الماضية ثابتة وجيدة فى كثير من الأمور لدعم القطاع الخاص والتنمية، ونحن كمؤسسة نساند هذه الجهود الكبيرة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونحاول دائماً أن نكون شركاء لصالح تنمية مصر وشعبها.

ما المستهدف من الاتفاقيات الموقعة مع مصر؟

- تستهدف الاتفاقيات التى تم توقيعها مع مصر، دعم الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، ودعم القطاعات الأساسية فى مصر مثل الطاقة والغذاء والقطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تتطلع للمساهمة بشكل أكبر فى التنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية من خلال هذه الاتفاقيات.

كم يبلغ السقف التمويلى المعتمد لمصر بعد قرار زيادته، وما الهدف من الزيادة؟

- تمت زيادة السقف التمويلى المعتمد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار أمريكى ليصبح 6 مليارات، على أن تركز هذه الزيادة على تمويل القمح فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم، وسنقدم حلولاً تجارية متكاملة بهدف تمويل وتنمية التجارة عن طريق تقديم برامج دعم فنى وبناء القدرات وفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات المصرية بما يتناسق مع رؤية مصر 2030.

متى بدأ التعاون بين المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والحكومة المصرية؟

- يعود دعمنا لتطوير التجارة المصرية إلى بداية أعمال المؤسسة فى عام 2008 حيث بلغ مجموع ما اعتمدته المؤسسة من تمويلات لصالح مصر، نحو 13.8 مليار دولار، وتم تنفيذ هذه التمويلات تحت إطار اتفاقيات تمويلية متعددة لتطوير الفرص التجارية لتمويل استيراد الواردات الحيوية مثل النفط، والأغذية والمنتجات الرئيسية الأخرى.

ماذا عن الاتفاقية الخاصة ببرنامج «جسور» وأوجه الاستفادة منها؟

- برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، هو من أهم البرامج التى تقودها المؤسسة بالإضافة للشركاء الآخرين مثل البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير والمصرف العربى، والبنك الإسلامى للتنمية، بهدف تنفيذ أنشطة إرسال بعثات تجارية مصرية إلى بعض الدول الأفريقية والمشاركة فى المعارض الدولية خلال 2022-2023. ويعتز البرنامج بالتعاون القوى مع مصر، وستواصل الاتفاقية الإطارية الموقعة جهودها الجماعية لزيادة التجارة بين مصر وأفريقيا من خلال تسهيل تدفق التجارة، وزيادة الروابط التجارية بين الشركات، ومن خلال تعزيز فهم متزايد لإمكانات التمويل الإسلامى لإطلاق المزيد من الفرص التجارية، علاوة على ذلك، فإن برنامج جسور فى وضع جيد ليكون شريكاً منفذاً فى تحقيق هذه الأهداف الجماعية من خلال زيادة التكامل الاقتصادى.

ماذا عن الاتفاقية الموقعة مع وزارة قطاع الأعمال؟

- وقعنا مع وزارة قطاع الأعمال ممثلة فى الوزير الدكتور هشام توفيق، اتفاقية لدعم القطاع والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين فى مصر.

هانى سنبل: إنشاء أكاديمية التصدير يدعم مبادرة وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

ما الهدف من اتفاقية إنشاء أكاديمية التصدير، وكيف تستفيد منها مصر والدول العربية؟

- الاتفاقية التى تم توقيعها مع وزارة التجارة والصناعة، هى عبارة عن إنشاء أكاديمية التصدير التى ستكون منبراً ليس فقط لمصر ولكن للدول الأفريقية الأخرى، بهدف تأهيل الكادر الفنى المتخصص وزيادة عدد المصدرين الجدد لزيادة نسب التبادل التجارى بين الدول العربية والأفريقية، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الإنسان، إلى جانب خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية. ودعم زيادة الصادرات لتحقيق المبادرة المصرية، بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

كيف تستفيد الدول الأعضاء من المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل؟

- المؤسسة حريصة على التعاون مع جميع الدول الأعضاء الـ57، وتقدم لهم جميع البرامج التى تتناسب مع احتياجاتهم، التمويلية واحتياجاتهم الأخرى ولدينا برامج جيدة فى كل الدول الأعضاء.

هل تم توقيع اتفاقيات أخرى مع دول من الأعضاء على هامش اجتماعات البنك؟

- بالفعل هناك عدد من الاتفاقيات الأخرى التى تم توقيعها وهى 7 اتفاقيات قمنا بتوقيعها مع الدول الأعضاء فى قارتى آسيا وأفريقيا.

كيف ترى الخطوات التى اعتمدتها مصر خلال السنوات الماضية؟

- من المؤكد أن الخطوات التى اتخذتها مصر فى السنوات الماضية ثابتة وجيدة، فى كثير من الأمور لدعم القطاع الخاص ودعم التنمية، ونحن كمؤسسة نساند هذه الجهود التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونحاول دائماً أن نكون شركاء لصالح تنمية مصر وشعب مصر.

فعاليات اجتماع «البنك»

وقعنا خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية فى دورتها الـ47، أربع اتفاقيات بحضور دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تتمثل الاتفاقية الأولى فى رفع السقف الائتمانى والتمويلى للاتفاقية الإطارية الخامسة من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات، وتضم الاتفاقية العديد من البرامج وتهم قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة والزراعة والأمن الغذائى وقطاع الأعمال وقطاع الصادرات.