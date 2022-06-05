«تصديري الحاصلات»: خطة لزيادة الصادرات إلى أسواق أفريقيا وآسيا

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هناك خطة لفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة، ضمن خطط المجلس لتنويع الأسواق، وعدم الاكتفاء بالأسواق التصديرية التقليدية.

المجلس يسعى لرفع قيمة وكمية الصادرات عبر الاستفادة من الدعم الحكومي

وأكد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس يسعى الفترة الحالية لاستغلال الدعم الحكومي من أجل زيادة قيمة وكميات التصدير.

كما أشار «الدمرداش» إلى أنَّ الدولة قامت الفترة الماضية بتقديم دعم كبير لقطاع التصدير ضمن استراتيجية موسعة لـ مضاعفة الصادرات، موضحًا أن صادرات الموالح تحتل المركز الأول في قائمة صادرات الحاصلات المصرية.

إمكانية رفع الصادرات الزراعية بإضافة أصناف جديدة

ولفت إلى أن صادرات القطاع من الممكن أن ترتفع من حيث القيمة والكمية، إذا تمت زراعة أصناف جديدة أكثر إنتاجية.

وفيما يتعلق بملف مبتقيات المبيدات، قال رئيس المجلس التصديري إن «الحاصلات الزراعية في كافة دول العالم بها متبقيات مبيدات، لكن الأمر الأهم هو نسبة تلك المتبقيات، وما إذا كانت ضمن المسموح به قانونًا أم لا».

وبحسب بيانات المجلس، فإن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية حققت زيادة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 180 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأظهرت البيانات أن مصر صدرت بنحو 309 ملايين دولار من المنتجات الزراعية إلى روسيا قبل نشوب الحرب الأوكرانية، إذ احتلت روسيا المركز الأول ضمن الدول المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية بكمية تصل إلى 660 ألف طن، وفقًا لبيانات الموسم التصديري المنتهي «2020 -2021».

وأشارت بيانات المجلس إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى أوكرانيا، وفقًا لبيانات الموسم التصديري المنتهي، الذي ينتهي بنهاية شهر أغسطس، بلغت حوالي 62 ألف طن بقيمة 29 مليون دولار، كما بلغت صادرات القطاع خلال الفترة من أغسطس حتى يناير نحو 24 ألف طن بقيمة 12 مليون دولار تقريبًا.