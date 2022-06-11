داعية إسلامي عن «البلاعة المبروكة»: عاوزين قانون يجرم الجدل والخرافة

علَّق الشيخ أحمد ترك، الداعية الإسلامي، على فيديو تبرك بعض الناس ببالوعة مجاري في البحيرة، إذ ذكر أن هناك لوثة في بعض العقل الجمعي المصري، تحتاج إلى تصدٍ من الناحية الثقافية والفكرية والإجراءات القانونية، مشددًا على ضرورة إنقاذ العقل الجمعي المصري من الدجل، موضحًا أنه كتب مقالًا منذ أشهر جاء عنوانه «أنقذوا العقل المصري من الجدل»، طالب فيه ضرورة تشريع قانون ينص على تجريم الجدل والخرافة.

الجدل والخرافة تتم باسم الله ورسوله واسم الله واسم الإسلام

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الشيء السيئ هو أن الجدل والخرافة تتم باسم الله ورسوله واسم الله واسم الإسلام، البعض ينتهز فرصة تعلق الناس بقشة في الأزمات والضغوط ويجرونهم للجدل والشعوذة، فظاهرة الدجل والشعوذة متواجدة في المجتمع المصري وكثيرا تحدث باسم الإسلام والقرآن والسنة وهذا أمر لا يجوز.

لا يوجد قانون يجرم السحر

واستشهد الداعية الإسلامي، بأنه عندما تصادف يوم موت ابن النبي، بكسوف الشمس، ربط الناس بين الحدثين، وقالوا إن الشمس كسفت لموت ابن النبي، لكن النبي تصدى للخرافة، وقال إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد، موضحًا أنه لا يوجد قانون يجرم السحر أو من يدعى دخول الجن إلى جسد النساء، إلا من يثبت حصوله على أموال فيدخل تحت باب النصب، كما أن البلاعة المبروكة صرخة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.