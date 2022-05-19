كيف تحسب مقدار الزكاة في موسم القمح؟.. داعية إسلامي يجيب

يحصد الفلاح المصري خلال هذه الأيام محصول القمح، إذ يعد هذا الوقت هو موسم حصاد القمح، وهو الأمر الذي يطرح مجموعة من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين، والتي تتعلق بمقدار زكاة محصول القمح الخاص بكل فلاح وكيف يحسبها.

زكاة القمح

وفي هذا الصدد، قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية الخمس التي أوجب الله على كل مسلم قادر أن يؤديها، والزكاة لها أنواعًا عديدة، منها زكاة المال والفطر والزروع والمعادن والعروض وغيرها، والقمح من الزروع التي أوجب الله فيها الزكاة حتى يطهر بها المحصول الذي يملكه الشخص مستحق أداء الزكاة عليها، ويطيب له كسبه منها.

مقدار زكاة القمح

وأوضح خالد الجمل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مقدار زكاة الزروع المستحقة على القمح اختلف الفقهاء فيه وفي نصاب زكاة الثمار والزروع ومنها القمح، غير أن الإمام أبو حنيفة قال إنها تجب على القليل والكثير، وهذا الرأي يضمن للفقير الكفاية والمشاركة في الثواب على حد سواء.

كيفية إخرج زكاة القمح

وأضاف الداعية الإسلامي، أن إخراج الزكاة عن محصول القمح كانت في عصر الصحابة الكرام تخرج من نفس المحصول الذي يحصدونه وفي نفس يوم الحصاد، بغض النظر عن الحول الذي يعرفه الناس في زكاة المال مثلا عملا، بقوله تعالي: «وآتوا حقه يوم حصاده»، لذلك يكون الحول في زكاة الزروع هو يوم الحصاد تبعًا لطبيعة كل محصول، واليوم وفي عصرنا هذا يمكن أن تخرج زكاة الزروع بقيمتها المالية أو بما يحقق مصلحة الفقير وهذا عملًا بقول الأحناف وهو ما أخذت به دار الإفتاء المصرية.

كيفية حساب زكاة القمح

وأشار «الجمل»، إلى أن قيمة زكاة القمح حددها الفقه حسب نوع الري الذي تُروى به الأرض فما يُروى بماء المطر فقط تكون قيمة زكاة الزروع فيه 10% من قيمة كل المحصول، أما ما يُروى «بالنضح» أي ما يستخدم في زراعته وريه الآلات الزراعية «وهو ما عليه كل الأراضي الزراعية المزروعة بالقمع في مصر»، فتكون قيمة زكاة القمح فيه 5% من قيمة كل المحصول.