داعية إسلامي يطالب بتشريع ينظم الزواج الثاني: يحق للمرأة رفضه بالعقد

المودة والرحمة عنوان الميثاق الغليظ بين الرجل وزوجته، ومن آن لآخر، تظهر بعض القضايا التي تتعلق بالخلافات الزوجية؛ أبرزها الزواج الثاني أو تعدد الزوجات، لاسيما وأن بعض مواد قانون المأذونين الجديد أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، ونص القانون في بعض مواده على جواز اتفاق الزوجين على ألا يتزوج الزوج بأخرى إلا بموافقة كتابية من الأولى.

شرط الزواج الثاني

وفيما يتعلق بـ الزواج الثاني، قال الشيخ ياسر سلمي، الداعية الإسلامي وخطيب بالأوقاف وباحث التراث، إن من حق الزوجة شرعا الاشتراط على زوجها ألا يتزوج عليها، لأن ذلك ينقص من حقوقها بأن يقتسم الزوج كل شيء بينها وبين الأخرى، لذلك يحق لها تقرير مصيرها من الاستمرار مع الزوج أو الانفصال عنه.

وأضاف «سلمي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن من حق الزوجة شرعا، رفض التعدد، ووضع شرط عدم الزواج عليها في عقد الزواج، ولا شيء في ذلك، مشيرا إلى أن الشيخ رفاعة الطهطاوي، وضع ذلك الشرط في عقد زواجه، كاتبا: «لا أتزوج عليها ولا حتى جواري».

ظاهرة تعدد الزوجات

وأشار إلى أن الزوجة إذا أصيبت بمرض ما أو اكتشفت أنها عاقر، وكل ما يستجد مثل ذلك، فهنا يحق للرجل شرعا الزواج عليها، حيث يتوفر المبرر الشرعي الذي يستدعي الزواج عليها، وهذا لا شيء فيه شرعاً.

متي يكون الزواج الثاني حراما

وأوضح أن ظاهرة التعدد التي ظهرت مؤخرا في المجتمع يجب القضاء عليها، ولابد للمشرع سن قوانين لضبط هذه الظاهرة، ومن الممكن أن يكون الزواج الثاني محرم، وذلك إذا كان الزوج غير قادر عليه لأي سبب، والزواج الثاني يشترط العدل ومن الصعب توفير العدل في ظل ظروف الحياة، وهنا قد يحرم الزواج الثاني.