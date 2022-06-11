حزب الشعب الجمهوري: الأهم من الحوار الوطني هو تحقيق أهدافه بنجاح

قال النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الأهم من الحوار هو الهدف المنشود من الحوار، فالعالم والدول يواجهون تحديات كبرى، ولا توجد دولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية إلا من خلال جبهة وطنية صلبة ومتماسكة، لافتا إلى أن نجاح الحوار يتوقف على تحقيق الهدف منه.

مصر دولة رائدة ولها تأثيرها الكبير في محيطها الإقليمي

وأوضح عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن حزب الشعب الجمهوري عمل على تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية، فمصر دولة رائدة ولها تأثيرها الكبير في محيطها الإقليمي والعربي والقاري، والدول تقاس ريادتها بمدى تأثيرها خارج حدودها وذلك بمدى صلابة الدولة ومجابهتها للتحديات، وبالتالي لا بد من التعظيم من مكانة مصر من خلال الشراكات الدولية المهمة.

الدول تتابع الأحداث الداخلية لمصر

وأشار عمر إلى أن الدول تتابع الأحداث الداخلية لمصر بشكل دائم، وأي حالة من التضارب تؤثر على الدولة بشكل مباشر فلا يمكن أن يأتي المستثمر وهناك حالة من عدم الاستقرار، فهناك ما يعرف بمخاطر الاستثمار، وتصنيف مصر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مهم ويجب أن نعمل على تحقيق الأهداف لصالح الدولة المصرية بجميع مكوناتها من نساء وشباب وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، فنجاح الحوار الوطني نجاح للجميع.