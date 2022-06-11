سعيد: الحوار الوطني منعطف ونقطة غير عادية تحتاج إلى تشاور سياسي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني كما جاء في دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أننا أمام حوار سياسي، والحوار السياسي يختلف عن الوطني، حيث يدور حول قياس السياسات العامة الموجودة ثم التقدم ببدائل لها، ولا يمكن أن يكون الأمر على الطريقة السودانية الحالية أو حوار مجتمعي مع طوائف مختلفة، وذلك خلال استضافته في برنامج «من القاهرة»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «سكاي نيوز عربية».

مصر توجد في مرحلة معينة من التنمية

وأضاف «سعيد»، أن مصر توجد في مرحلة معينة من التنمية، وموضوع الحوار يأتي في ظل مع وجود ظروف ترتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية، منوها بأن الحوار السياسي جزء من المعادلة فالأصل في المجتمعات الحوار السياسي، موضحًا أنه قد توجد ظروف استثنائية تتطلب طرح هذا الحوار لجذب النخبة السياسية لمواجهة موضوع معين، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ كثير من الرؤى خلال السنوات الثماني الماضية، كما أن الحوار منعطف ونقطة غير عادية تحتاج إلى تشاور سياسي حولها.

الحوار الوطني فرصة للشعب المصري لكي يرى المعارضة

وأوضح المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن المشاركين في الحوار الوطني عليهم أن يتعاملوا مع مرجعية الحوار فكل مرحلة من مراحل التنمية في مصر كانت لها هناك مرجعية سواء أوروبية عثمانية في عهد محمد علي ثم أصبحت ليبرالية في 1919 ولامست الاشتراكية في 1952 ثم الانفتاح والتراجع والانفتاح مرة أخرى، متابعا: «مرجعية الثماني سنوات الماضية تتحدث عن مرجعية الدول الصناعية الجديدة، وهي تجربة جديدة في داخل النظام العالمي وتنتشر في آسيا».

مصر حققت خلال السنوات الثماني الماضية نموا اقتصاديا

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد، إلى أن الحوار الوطني فرصة للشعب المصري لكي يرى المعارضة التي إلى أي حد لديها قدرات على ممارسة السياسية وممارسة الحكم في مصر وقدرات ذات طبيعية قانونية وتشريعية في الملفات «الأمني والاقتصادي والسياسي»، لافتا إلى أن مصر حققت خلال السنوات الثماني الماضية نموا اقتصاديا تعدى 6% ولولا الحرب الأوكرانية لتخطى النمو الاقتصادي هذا المعدل، فهل يمكن زيادة المعدل واستخدام الأصول والثروات؟.