رئيس مصلحة الجمارك: الضريبة على الموبايلات هتدخل للدولة 4 مليارات جنيه

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة هدفها حماية الأمن القومي المصري والآداب العامة في البلاد، مبينا أن هناك اتفاقا مع 73 دولة لتسهيل التبادل بين الصادرات وسط إعفاء بين البلدين مع تحصيل رسوم من المستوردين أو المصنعين الذين يصدرون المنتجات مع القيام بمهام لضبط آثار مهربة، وهذا يحدث كثيرا حيث تم تحرير 10 محاضر والقبض على تجار المخدرات يوميا مع مكافحة المتهربين من الدفع.

توجيهات الرئيس لرفع قيمة الصادرات

وأضاف «غتوري»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن تطبيق كل هذه الأمور تفيد الاقتصاد المصري، موضحا أن مصر تصدر بقيمة 22 مليار جنيه، ونتمنى أن نصل إلى 100 مليار جنيه بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم التصدير خلال 24 ساعة حتى في أيام الإجازات المصرية.

وحدة لدعم المصدرين

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه أسس وحدة دعم المصدرين والمنتجين داخل المصلحة من أجل تلقي كل شكاوى المصدرين لحلها في أسرع وقت وتتواصل مع مختلف الموانئ في القاهرة ويتم التصعيد إلى الوزير إذا كان المشكلة لا يمكن حلها على المستوى الإداري غير الوزاري، مشيرا إلى أن الإستيراد قل ولكن الصادرات زادت بحيث أصبح مصر رقم 2 على العالم، ، مبينا أن التسجيل الإلكتروني سيعمل على الإسراع عن الإفراج الجمركي وتسهيل التخليص متابعا: «وعشان مصر متبقاش زبالة العالم وتيجي مخلفات ضارة تسبب سرطان».

إطلاق النافذة الواحدة في 11 مركزًا

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم إطلاق النافذة الواحدة لتسهيل المعاملات الجمركية وتم إيجاد 11 مركزا مختلفا بالتعاقد مع 13 جهة من بينها الأمن العام والأزهر الشريف وجهات مختلفة، موضحا أن مصر لا تستطيع إعدام بعض المنتجات الخاصة مثل الشاشات التي يتم حرقها في مكان مخصص في إيطاليا ويتم دفع أموال مقابل ذلك ومقابل نقلها أيضا ويكون المستورد شخصا مجهولا، والتسجيل الإلكتروني الحالي سيحل هذه المشكلة.

ضبط مخدرات في شحنات مختلفة

وتابع: «كان فيه شحنة تفاح مليانة مخدرات وعرفنا المستورد بعد تطبيق النظام الجمركي الجديد، وكان في برضه شحنة مخدرات مسكنها في ترمس كان متصدر للسعودية وهيأثر على علاقتنا بيها وأجهضنا العملية».

مراعاة الإنسانيات عند فرض زيادة في الجمارك

وذكر أن التعريفة الجمركية أدى تراعي الأمور الإنسانية، حيث لا يوجد ضريبة على الأدوية وألبان الأطفال وتعرض دائما وزارة التجارة والصناعة رأيها في كل منتج مقدم من أجل تطبيق تعديلات التعريفة الجمركية عليه، موضحا أنه جاءت شكوى من 300 مصنع مصري ينتج جرانيت في مصر بعد أن اقترب سعر المصري من المستورد لذا تم رفع المستورد لتشجيع المنتج المحلي.

فرض جمارك 10% على الموبايلات

وواصل: «تم فرض جمارك 10% على الموبايلات وإحنا كنا بنستورد 3.7 مليار دولار والموبايل كان قيمته 2.5 مليار دولار 75% منها في الصين ومكنش نقدر نعمل جمارك على السلع الاستراتيجية والجمارك على الهواتف هتعمل للدولة 4.5 مليار ونص، وإحنا عندنا مصنع في مصر هينتج 2000 موبايل زراير و1000 موبايل حديث بدعم هندي وصيني».