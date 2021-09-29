رئيس «مصلحة الجمارك» يشكل غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة

أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في إطار بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، القرار رقم (185) لسنة 2021، بتشكيل غرفة عمليات مركزية من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS.

متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على مدار 24 ساعة

وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان قبل قليل، إن غرفة العمليات المركزية، ستتابع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI على مدار 24 ساعة، والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية، التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز اعمالها.

وتنص المادة الثانية على أن تتولى فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، الرد على كل التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات إلكترونيا، وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوى، دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة.

تنظيم مواعيد العمل لموظفي الجمارك على ثلاث ورديات لمدة ثلاث أشهور

كما تنص المادة الثالثة من القرار، على أن تتولى غرفة العمليات المركزية العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، لإنجاز أعمالها بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات A C، كما تعرض الغرفة تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل، وحالة العمل وانتظامه، وذلك اعتبارا من 25/ 9/ 2021 لمدة شهر.

وترسل الشكاوى لغرفة العمليات على الإيميل الآتي: ACI.Support@Customs.gov.eg

كما أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك تعليماته، بأن يجري تنظيم مواعيد العمل لموظفي الجمارك المنوط لهم منح الرقم التعريفي للشحنات ACID بالمركز اللوجيستي الكائن بـ29 شارع فريد - مصر الجديدة، وفقا لنظام الثلاث ورديات على مدار 24 ساعة ولمدة ثلاث أشهر يجوز تجديدها لمدة أخرى.

ونظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)، هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة «الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية»، قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

ويهدف منها حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية، أو المصدر وتقليل زمن الإفراج، ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإكترونية، والاستغناء عن المستندات الورقية.

وبدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)، على المشحونات البحرية اعتبارا من الأول من إبريل الماضي، وتبدأ مرحلة التشغيل الإلزامى اعتبارا من الأول من أكتوبر2021.

وشددت مصلحة الجمارك، على عدم السماح بدخول أي بضائع يجري شحنها من الخارج إلى المواني البحرية المصرية، اعتبارا من 2021/10/1، إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.