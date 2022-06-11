جاستن بيبر يصاب بشلل فى نصف وجهه الأيمن .. ويؤجل جولته الغنائية

فاجأ المغنى الكندى جاستن بيبر جمهوره حول العالم بخبر صادم، بعد ظهوره فى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وهو لا يستطيع تحريك النصف الأيمن من وجهه، ليكشف إصابته بالشلل بسبب متلازمة «رامزى هانت»، وشرح خلال المقطع الذى بلغت مدته 3 دقائق متواصلة، التشخيص الذى يعتبر أحد مضاعفات مرض «الهربس النطاقى»، الذى يؤدى إلى شلل فى الوجه وضعف فى السمع مؤقت، ولكنه قد يتحول إلى دائم فى بعض الحالات.

المطرب العالمى: لا أستطيع تناول الطعام.. وفعلت كل شىء لأتحسن لكن مرضى يزداد سوءاً

وأوضح النجم الكندى، البالغ من العمر 28 عاماً، الآثار الصعبة التى يعانى منها، وأظهر كيف أن عينه لا ترمش، ولا يستطيع الابتسام كما لا يستطيع تحريك أنفه فى الجانب الأيمن من وجهه، مؤكداً أنه يعانى من حالة خطيرة للغاية، قائلاً: «من الواضح كما ترون وجهى، أن لدىّ متلازمة تسمى متلازمة رامزى هانت، ومن هذا الفيروس الذى يهاجم أعصاب أذنى وأعصاب وجهى وقد تسبب فى إصابة وجهى بالشلل، أصبح تناول الطعام أكثر صعوبة بشكل تدريجى وهو أمر محبط للغاية، لقد فعلت كل شىء لأتحسن، لكن مرضى يزداد سوءاً.. صلوا من أجلى».

وتسبب مرض جاستن بيبر فى تأجيل جولته الغنائية المكونة من 130 حفلاً حول العالم، التى تبدأ من يونيو الجارى وحتى مارس 2023، «ينفطر قلبى لدرجة أننى سأضطر إلى تأجيل العروض القادمة، إذ فى هذا الجانب شلل كامل فى وجهى، لذلك بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإحباط بسبب إلغائى للعروض التالية، من الواضح أننى غير قادر جسدياً على القيام بذلك، أتمنى أن تتفهموا الأمر».

وأضاف: «أقوم بكل تمارين الوجه هذه لإعادة وجهى إلى طبيعته، وسأستغل هذا الوقت للراحة والاسترخاء والعودة إلى 100% حتى أتمكن من فعل ما ولدت لفعله، لا أعرف كم من الوقت سيتطلب الأمر، ولكن لدىّ أمل وأثق بالله أن الوضع سيكون جيداً، أثق أن كل شىء يحدث لسبب، وخلال تلك الفترة سأحاول الحصول على قدر من الراحة».

وجاء الكشف عن تفاصيل مرض «بيبر» بعد أيام قليلة من إعلانه تأجيل مواعيد الحفلات القريبة من جولته الموسيقية فى مدينة تورنتو الكندية، بالإضافة إلى عدد من المدن الأمريكية، ولكن دون الكشف عن السبب فى ذلك الوقت، حيث اكتفى بعبارة «بسبب مرض غير المتعلق بكورونا»، وطلب من الجمهور الاحتفاظ بتذاكرهم، حيث سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة بعد إعادة جدولتها، وذلك قبل أن يكشف المغنى الكندى تفاصيل وضعه الصحى.

وتأتى الأزمة الصحية للنجم الشاب بعد فترة قليلة من إصابة زوجته عارضة الأزياء هيلى بيبر، البالغة من العمر 25 عاماً بجلطة دماغية صغيرة، فى أبريل الماضى، وصنفها الأطباء بـ«نوبة نقص التروية العابرة»، التى تعتبر أعراضها مشابهة للسكتة الدماغية.