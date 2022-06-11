بعد تحذير الصحة من الإجهاد الحراري .. طبيب يقدم عدة نصائح لمرضى السكر

كشفت وزارة الصحة عن تعريف الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك عندما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي، أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة لارتفاع درجة الحرارة بسبب التعرض لدرجات حرارة مرتفعة وخاصة عندما يصاحبها ارتفاع الرطوبة ونشاط بدني شاق دون علاج فوري.

طرق الوقاية من التعرض للإجهاد الحراري

واستعرض طرق الوقاية من الإجهاد الحراري،إذ يمكن عن طريق شرب كمية كبيرة من السوائل، والحرص على رصد المشكلات المتعلقة بالحرارة اذا كان الشخص يتناول أدوية يمكن أن تؤثر في قدرة الجسم على البقاء رطبا.

شلبي يقدم عدة نصائح لمرضى السكر لتجنب الإجهاد الحراري

وفقا لما سبق قدم الدكتور «سعيد شلبي» استشاري أمراض الكبد والباطنة بالمركز القومي للبحوث في تصريح خاص لـ«الوطن» عدة نصائح لمرضى السكر لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري موضحا أن يجب أن يتناولوا شرب الكثير من المياه وذلك لتعويض كميه البول التي يفقها: «مريض السكر بيتبول كتير فلازم يشرب مياه عشان يعوض ده ومينفعش نحرمه منها في ظروف زي دي».

تجنب السير في وقت الظهيرة للابتعاد عن الإجهاد الحراري

وتابع «شلبي» أن يجب على الجميع تجنب السير في وقت الظهيرة وهى تلك الفترة التي تتراوح مابين الساعة 11 صباحا و3 عصرا وذلك حتى لا يتعرضوا لضربات الشمس: «مفروض الناس تتجنب المشي في وقت الظهر ولو مشيت لازم يكون الشخص لابس طقية أو شمسية عشان ميحصلوش ضربات شمس».

تحذيرات وزارة الصحة للمواطنين

وأوضحت وزارة الصحة، أن أعراض الإجهاد الحراري قد تظهر بصورة فجائية، حيث يفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار، محذرة في حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعي، يجب التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات.