حكاية «بوحة» النصاب من الجزارة للسجن.. أوهم أصدقاءه بشراء المواشي وسرقهم

«بوحة» الجزار، ربما عند سماع أحد هذا الاسم يتذكر الفنان محمد سعد ودوره الرائع في هذا الفيلم، لكن القصة هنا ليست كوميدية، بل هي واقعة نصب تعود لجزار يشتهر بذلك اللقب، أوهمهم بأنه سيشتري لهم مواشي، ونصب عليهم واستولى على مبلغ مالي 150 ألف جنيه من 3 أشخاص، أثناء ذهابهم سويا لشراء مواشي بمنطقة السلام، قبل أن يقع في قبضة الشرطة، وتعاقبه محكمة جنايات القاهرة اليوم، بالسجن المشدد 7 سنوات.

حكاية «بوحة» تعود للعام الماضي، حينما قام المتهم «ربيع. د. أ، وشهرته بوحة، 39 عاما، جزار»، في 14 يوليو 2021، رفقة مجهولين، بسرقة أشخاص آخرين، استدرجهم لإحدى الطرقات العامة، وحينها استوقفهم المجهولون وهم يمسكون يمسدس، ثم استولوا على مبالغ نقدية مملوكة لهم ولاذوا بالفرار.

بوحة النصاب خدع أصحابه

الأمر اتضح بعد ذلك وزال غموضه، حينما اعترف المجني عليهم «سعيد. س»، «عبدالحميد. ع»، «محمد. ع» أمام النيابة العامة، بأن النصاب اصطحبهم على أساس شراء مواشي، وأنذاك فوجئ بسيارة تقطع عليهم الطريق وترجل منها مجهولون تقمصوا دور رجال شرطة، وألقوا القبض عليهم واستولوا منهم على مبلغ نقدي وفروا هاربين، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.

مجهولون تقمصوا دور رجال شرطة وقبضوا على الضحايا

أوراق القضية رقم 13358 لسنة 2021 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 3400 لسنة 2021 كلي شرق القاهـرة، جاء فيها تفاصيل ما حدث، وما فعله «ربيع» الشهير بـ«بوحة» بأصحابه لكي ينصب عليهم ويستولى على أموالهم، بالاشتراك مع آخرين ادعوا أنهم من قوات الأمن كذبًا، وأخذوا الأموال وهربوا، كما حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن «مسدس فردي الإطلاق» بغير ترخيص.

المشدد 7 سنوات لـ«بوحة»

واليوم قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك لإدانته بسرقة مبلغ مالي 150 ألف جنيه من 3 أشخاص أصدقائه أثناء ذهابهم سويا لشراء مواشي بمنطقة السلام.