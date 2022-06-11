المشدد 7 سنوات لـ«بوحة».. أوهم أصدقائه بشراء مواشي وسرقهم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، معاقبة جزار بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك لإدانته بسرقة مبلغ مالي 150 ألف جنيه من 3 أشخاص أصدقائه أثناء ذهابهم سويا لشراء مواشي بمنطقة السلام.

وجاء في أوراق القضية رقم 13358 لسنة 2021 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 3400 لسنة 2021 كلي شرق القاهـرة، قيام المتهم «ربيع. د. أ، وشهرته بوحة، 39 عاما، جزار»، في 14 يوليو من العام الماضي، بدائرة قسم السلام أول بمحافظة القاهرة، وآخرين مجهولين بسرقة المجني عليهم «سعيد. س»، «عبدالحميد. ع»، «محمد. ع»، بأن استدرجهم المتهم لإحدى الطرقات العامة وأنذاك استوقفهم المجهولون حال احراز أحدهم لسلاح ناري «مسدس» وقبضوا عليهم ثم استولوا على مبالغ نقدية مملوكة لهم وفروا هاربين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين، تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وهي وظيفة «ضابط الشرطة»، من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك وأجروا عملا من مقتضيات هذه الوظيفة بأن ألقوا القبض على المجني عليهم «سعيد. س»، «عبدالحميد. ع»، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين قبضوا على المجني عليهم «سعيد. س»، «عبدالحميد. ع»، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاح ناري مششخن «مسدس فردي الإطلاق» بغير ترخيص.

وجاء في أقوال المجني عليه «عبدالحميد. ع»، أمام النيابة العامة، أن المتهم استدرجه والمجني عليهم الثاني والثالث لإحدى الطرق العامة على أساس اصطحابهم لشراء مواشي وأنذاك فوجئ بسيارة تقطع عليهم الطريق وترجل منها مجهولون حال إحراز أحدهم لسلاح ناري «مسدس»، وألقوا القبض عليهم واستولوا منهم على مبلغ نقدي وفروا هاربين، وأضاف أن المتهم اتفق مع المجهولين على ارتكاب الواقعة.