الزراعة: حققنا إنجازات كبيرة بالقطاع الغذائي.. وشائعات قوى الشر تحاربنا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تحقق إنجازات كبيرة في مجال الزراعة، وهناك من يطلق الشائعات لعدم رغبتهم في استمرارية نجاح الدولة في هذا الملف المهم.

تصدير أكثر من 650 منتجا من بينها الخوخ والبطيخ

وأوضح القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc، أن الدولة المصرية تمكنت من تصدير أكثر من 650 منتجا من بينها الخوخ والبطيخ، ومنتجاتنا آمنة، لافتا إلى ضرورة عدم تداول أي أخبار إلا بعد التأكد منها، وأن هناك مؤسسات تراقب عمل وزارة الزراعة مثل الصحة وهيئة سلامة الغذاء فأي مخالفة أو فساد لمنتج سترصده تلك الجهات على الفور وهو ما لم يحدث حتى الآن في مختلف الأسواق المصرية.

وأشار إلى أن الثمار واحدة سواء للاستخدام المحلى او التصدير ولكن الفرق يكون في الحجم أو اللون، لكن الثمرة واحدة والجودة واحدة: «الفرز يتم لتصدير المنتج المناسب لكل دولة وفقا لاحتياجاتها، والحد الأدنى الذي يلتزم به الجميع هو المواصفات القياسية المصرية والتي استطاعت أن تحصل على تفويضات من الدول الأجنبية لتطبيق الإجراءات الخاصة بها لثقتهم في الدولة المصرية».

معامل الوزارة معتمدة من الاتحاد الأوروبي

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن معامل الوزارة معتمدة من الاتحاد الأوروبي وتجري فحوصات في الأسواق المحلية للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية يتضاعف كل عام عن الذي يسبقه نتيجة للجهود المتتالية من الدولة في الكم والجودة، وأن نجاح الدولة في القطاع الغذائي يواجه شائعات من قوى الشر ولكن هناك ثقة من أكثر من 150 دولة تستورد منتجاتنا بكل ثقة.