كيفية تطهير البطيخ والخوخ قبل تناولها لتجنب الإصابة بالتسمم

انتشرت العديد من التقارير والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تسمم البطيخ والخوخ بالأسواق، وهو ما نفته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان رسمي، مؤكدة أنّه لا صحة لانتشار أنواع مسمومة أو ملوثة من الفاكهة بالأسواق، إذ أنه جميعها سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي مبيدات أو كيماويات.

كما قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام، في تصريحات خاصة لموقع «الوطن»، إن جميع المنتجات الزراعية المصرية آمنة ولا ينتج من تناولها أضرار، مشيرا إلى أن تناول أي فاكهة بدون غسلها جيدا، قد يؤدي إلى مغص معوي أو مشاكل صحية، إذ أن منها ما يرش أحيانا بمبيدات زراعية للقضاء على الآفات والحشرات لذا يجب غسلها جيدا.

وفي إطار ما تقدمه «الوطن» للقارئ من خدمات، نستعرض فيما يلي كيفية تطهير الفاكهة قبل تناولها، وفقا لما قالته استشاري التغذية الدكتورة شيري أنسي، في تصريحاتها خاصة.

كيفية تطهير الفاكهة قبل تناولها

عدم غسل الفاكهة جيدا يتسبب في الإصابة بنزلات معوية خاصة بعد تناول الخوخ، نظرا لإضافة بعض المواد الصناعية كالهرمونات أثناء الزراعة لتنضج مبكرا، لذا يجب الحرص على نقع الفاكهة جيدا والخوخ والبطيخ وغيرها في ماء نظيف وبارد من دقيقة إلى دقيقتين.

على الشخص أن يشطفهم جيدا ثم رش خليط من الخل والملح والليمون على الفاكهة أو الخضار وتركه عليها لمدة دقيقة.

كما يجب استخدام فرشاة خاصة عند تنظيف الفاكهة الصلبة مثل البطيخ والتفاح والكمثرى لضمان نظافتها جيدًا.

وللحفاظ على صحة الشخص وعدم تعرضه لحدوث أضرار صحية، يجب عليه أن يتجنب شراء الخضروات والفواكه المقطعة الجاهزة من السوبر ماركت إلا المحفوظة في الثلاجة فقط، بعد التأكد من صلاحيتها.

كما يجب عليه الشراء من مصادر موثوق منها وليس الباعة الجائلين خاصة الذين يقفون في الشمس لفترات طويلة، إذ قد يفسخ البطيخ نظرا لتعرضه للشمس الحادة طوال اليوم.