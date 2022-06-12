بعد قليل.. الحكم على المتهمين في أحداث مجلس الوزراء

تنطق الدائرة الأولى، إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

أحكام غيابية على المتهمين

وأصدرت محكمة الجنايات، أحكاما قضائية غيابية ضد المتهمين بالسجن المؤبد، بعدما وجهت لهم النيابة العامة، افتعال أحداث عنف وشغب وإضرام النيران بمحيط مجلس الوزراء وعدد من الأماكن المختلفة، أبرزها المجمع العلمي ومحيط مجلس الشعب والشورى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وأمانة سر شنودة فوزي.

269 متهما في القضية

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، وعدد 24 متهما آخرين إلى محكمة الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية، ووجهت لهم النيابة العامة العديد من التهم، أبرزها الضلوع في «أحداث مجلس الوزراء» والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في أحداث عنف بمحيط المجلس.

وفي وقت سابق، تقدم المتهم أحمد دومة على حكم سجنه 15 عاما، وتغريمه مبلغ مالي قدره 6 ملايين، في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، بطعن على حكم حبسه وقوبل من قبل محكمة النقض بالرفض.

الحكم ضد أحمد دومة بـ15 سنة سجن

وصدر الحكم ضد المتهم أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في يناير من عام 2019، من قبل محكمة الجنايات، والتي ألزمته بدفع مبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه، عن التلفيات التي تسبب في إحداثها ومصادرة المضبوطات، وذلك بعد إلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد وعدد 229 متهما آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، كما عاقبت محكمة الجنايات عدد 39 متهما حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات.