ليبيا والولايات المتحدة تستعرضان الأوضاع الأمنية في البلاد

بحث رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي، في اتصال هاتفي، أمس السبت، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، سبل دفعِ العملية السياسية في بلاده، واجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة.

تأكيد أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة

واستعرض المنفي ونورلاند، خلال الاتصال، الأوضاع الأمنية في ليبيا، وخاصة في العاصمة «طرابلس» وتأكيد أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ومساء أمس الجمعة، اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط «سوق الثلاثاء» بالعاصمة الليبية «طرابلس»، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة.

بدوره، منح «المجلس الرئاسي» الليبي، وزيري الدفاع والداخلية، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات، وقال في بيان، إن من يعرض حياة المدنيين للخطر، سيعرض نفسه للملاحقة القانونية.

وأكد الجانبان، أهمية نجاح أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في الوصول إلى صيغة توافقية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت،

وفي سياق متصل، استعرض وزراء خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، وتونس عثمان الجرندي، والجزائر رمطان لعمامرة، في اجتماع تشاوري بـ«تونس» العاصمة، العلاقات بين الـ 3 دول سبل تطويرها.

وزراء خارجية تونس والجزائر: يجب المضي قدما نحو استكمال المسار السياسي في ليبيا

وأكد وزراء الخارجية في بيبان مشترك، ضرورة المضي قدما نحو استكمال المسار السياسي في ليبيا، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية بما يسهم في تركيز دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

بدوره، بحث رئيس مالطا جورج أفيلا، في العاصمة «فليتا»، مع المنقوش، التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ميدانيا، قال موقع مختص في رصد الملاحة الجوية، مساء أمس السبت، إن طائرة شحن عسكري من طراز «سي 130» تابعة لسلاح الجو البريطاني، هبطت في قاعدة ‎مصراته الجوية، وأشار موقع «فلايت رادار 24»، إلى أن الطائرة العسكرية أقلعت من قاعدة «برايز نورتون» البريطانية. ‎

من جانبها، رصدت مواقع الملاحة الجوية طائرة الشحن «بوينج سي 17 أيه جلوب ماستر 3» التابعة لسلاح الجو الأمريكي، في ليبيا، بعد قطعها استخدام تقنية التتبع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسا اليوم» الإخبارية الروسية.