حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ.. «الوزراء» ينفى وإجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ، وهي الشائعة التي تداولها كثيرون بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لإصدار بيان أوضح به حقيقة الأمر، ونفى بشكل قاطع وجود أي أنواع مسممة من الفاكهة في مصر، مؤكدا أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروج مثل هذه الشائعات.

حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ

وأوضحت وزارة الزراعة، في بيان أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في وقت سابق، أنّ السلع الزراعية المنتجة في مصر، والتي يتم تداولها في الأسواق، سليمة وآمنة تماما، وخالية من متبقيات المبيدات أو الكيماويات، كما تخضع لرقابة وفحص دقيق ومحكم من قبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، والذي أثبت أنّ متبقيات المبيدات في الحدود الآمنة والمواصفات القياسية المصرية.

وكشف تقرير للحجر الزراعي المصري، عن أنّ الصادرات الزراعية المصرية تلقى رواجا في أسواق 150 دولة، ويتم تصدير 350 منتجا زراعيا، ولا يوجد حظر على أي منتج أو أي من الأسواق في العالم، ما يؤكد جودة الصادرات الزراعية المصرية وسمعتها الطيبة، لافتا إلى تصدير 5 ملايين طن العام الماضي من الخضر والفاكهه والنباتات الطبيه والعطرية.

الشائعات تؤثر على سمعة الصادرات المصرية

وناشد مركز معلومات الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية عند نشر مثل تلك الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة حقيقة الأمر والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لحقائق، وقد تؤثر على سمعة الصادرات الزراعية في الأسواق الخارجية، مطالبة بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة وإرسالها على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على الأرقام (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عن طريق البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).