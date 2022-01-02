«الحجر الزراعي»: مصر حققت رقما قياسيا في الصادرات الزراعية خلال 2021

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الدولة المصرية حققت رقمًا قياسيًا في الصادرات الزراعية بداية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن أسباب هذه الزيادة عديدة، إذ لا يوجد أي فارق بين المحاصيل المصدرة والمحاصيل المطروحة للبيع في السوق المحلي، فلا توجد مزارع مخصصة للتصدير فقط أو تصدر إنتاجها بالكامل.

وأضاف «العطار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر قناة «dmc»: «هناك أكثر من محور يؤثر بشكل مباشر وفعّال على زيادة الصادرات، أبرزها جودة المنتج الزراعي الذي يُنتج في المزارع بعد تنفيذ الاشتراطات والتوصيات الخاصة بالوزارة الزراعة من قبل المزارعين والتزام المزارعين بالمعايير الزراعية الجيدة، ما يؤدي إلى إنتاج منتجات ذات جودة عالمية».

تشديد الرقابة على الصادرات

وتابع رئيس الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ الحجر الزراعي المصري شدّد الرقابة على كل الصادرات الزراعية التي يجرى تصديرها، لتنفيذ اشتراطات الدول المستوردة طبقا للمعايير الدولية، ما أدى إلى زيادة الصادرات،وبالتالي انعكس بالإيجاب على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وواصل: «الأرقام بتتكلم، وهي إحصائيات عالمية وجهات دولية ترصدها، وتؤكّد أن الصادرات الزراعية في تقدم مستمر وبعض الدول تبدي قلقها من هذا الأمر، وهناك محور آخر في زيادة الصادرات وهو فتح أسواق جديدة، يعتبر من أهم المحاور التي جرى العمل عليها، وخلال 4 سنوات تم فتح أكثر من 55 سوقًا جديدة للمنتجات الزراعية، وعلى رأسها الموالح والعنب والرمان والفراولة والبطاطس والطماطم في اليابان وأستراليا والصين وكندا ونيوزيلندا».

تصدير 1.8 مليون طن موالح في 2021

وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية صدرت 1.8 مليون طن موالح في العام الماضي، واحتلت المركز الأول على مستوى العالم في تصدير البرتقال للعام الثالث تواليًا، متفوقة على إسبانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل التي تعتبر أكبر دولة منتجة للبرتقال في العالم.