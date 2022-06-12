«حماية المستهلك»: حملات يومية مكثفة لضبط الأسواق والوقوف على الأسعار

قال محمد عبدالمنعم مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يدفع بحملات يومية في الفرع الرئيسي الخاص بالقاهرة الكبرى وجميع الفروع على مستوى الجمهورية؛ لضبط الأسواق والوقوف على الأسعار ومدى التزام التجار بأحكام قانون 181 لسنة 2018 الخاص بجهاز حماية المستهلك.

قرار رئيس الوزراء ألزم التاجر أن يقوم بتعليق لافتة بالأوزان لرغيف الخبز

وأضاف مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «اليوم زرنا المخابز لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على أوزان وأسعار محددة يجب أن يلتزم التجار بها، وهي وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا و65 جرامًا بـ75 قرشًا و90 جرامًا بجنيه واحد، وبالتالي فإن القرار ألزم التاجر أن يقوم بتعليق لافتة بالأوزان والأسعار على الفرن حتى يكون مرئية للمستهلك».

عند رصد أي مخالفة نحرر محضرا بها مثل الأوزان أو عدم الإعلان عن الأسعار

وتابع مأمور ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، «عند رصد أي مخالفة نحرر محضرا بها، مثل الأوزان أو عدم الإعلان عن الأسعار، ونسلم المحضر للجهات المختصة، ولدينا مرور شبه يومي من إدارة الرقابة على الأسواق الخاصة بحماية المستهلك ولدينا بلاغات ومعلومات وتحريات، ويأتينا من كل الفروع الإقليمية عدد المأموريات وما أسفرت عنه الحملات».