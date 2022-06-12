«روائي»: مجلات الأطفال لم تندثر في العالم.. وعلى مصر استعادة دورها التاريخي

قال الدكتور محمد فتحي الروائي والكاتب الصحفي، إن الواقع الحالي لمجلات الأطفال في مصر مؤلم ومؤسف، لافتًا إلى أن حجة البعض، أن مجلات الطفل الشهيرة بالعالم العربي، مثل ماجد الإماراتية، وباسم في السعودية، والعربي الصغير بالكويت أصبحت شهرية وتتراجع، إلا أن لمصر مكانة تاريخية لمجلات الأطفال في العالم العربي.

مصر لديها مسؤولية تاريخية وأخلاقية ووطنية

أضاف «فتحي» في حوار مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج «لدي أقوال أخرى» على راديو «نجوم اف ام»، أن مصر لديها مسؤلية تاريخية وأخلاقية ووطنية، مشيرًا إلى أن الاستثمار بالمستقبل الذي يتحتم أن يبدأ الآن، لابد وأن يبدأ مع الأطفال، إذ إن بمصر مجلة تاريخية هي مجلة «سمير»، التي صدرت في 15 أبريل عام 1956، وتبيع الآن نسخًا معدودة ولا تلقى الدعم الذي تستحقه.

مجلة «سمير» تؤرخ لهذا الوطن مثل قناة «ماسبيرو زمان»

أوضح الروائي أن مجلة «سمير» تؤرخ لهذا الوطن مثل قناة «ماسبيرو زمان»، من خلال قصص الكوميكس وأبواب الأطفال، إضافة للكتاب العظام الذين كتبوا في مجلة سمير.

مقاومة لاستمرار إصدار مجلات الأطفال في مصر

لفت فتحي إلى أنه لولا وجود بعض المقاومة من بعض المجلات المحدودة، نستطيع أن نجزم بأن مصر ليس لديها مجلات للأطفال، ومن هذه المجلات المقاومة للظروف مجلة «قطر الندى»، التي تصدر عن دار الثقافة، رغم أنها لا تحظى بأي تسويق أو أي دعم، وقد لا تكون محببة لدى الأطفال الآن، أو لا يستطيعون الوصول إليها بسهولة، وكذلك مجلة «نور»، وهي مجلة صادرة عن الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، حيث تصدر بشكل جديد وممتع، ويكتب بها عدد من كبار الكتاب، ويرسم بها عدد من كبار الرسامين.

الكتابة للأطفال تحتاج إلى تطوير

ورد فتحي على ادعاءات أن الأطفال الآن لا تستهويهم القراءة في عصر التكنولوجيا، بالتذكير بالذكرى الثانوية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، التي تحل ذكراه الجمعة المقبلة، موضحًا أنه عندما أستشعر الكاتب الراحل عدم رغبة الشباب بالقراءة أستخدم ما يسمى «التلعيب»، وهي تحويل المادة الصحفية والمادة الأدبية للعبة، مثل ما قدمه ببعض القصص التفاعلية، وهي أن يكون البطل أمامه 3 أبواب ويطلب من القارئ اختيار أي باب يدخل منه البطل، الباب 1 له حبكة، والباب 2 يذهب لصفحة رقمها كذا ولها حبكة أخرى وهكذا، مشيرًا إلى حاجة الأطفال لمثل هذا التطوير، دون الضرورة لطبع مثل هذه المجلات ويمكن الإكتفاء بالمجلات الإليكترونية.

إمكانية إصدار مجلات إلكترونية للأطفال

ولفت فتحي إلى أن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة القومية للكتاب، لديه حلم بإصدار مجلة إلكترونية للأطفال، مشيرًا إلى إمكانية إصدارها متضمنة «إنيميشن»، لافتًا إلى أن مجلات الأطفال لم تندثر بالعالم كله.