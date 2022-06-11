استشاري نفسي: التوعية الجنسية تحمي الطفل من الكارتون الأجنبي غير الأخلاقي

قال الدكتور علي بهنسي، استشاري الطب النفسي، إن تأثير محتويات أفلام الكارتون غير الأخلاقية في غاية الخطورة، وعلينا التنبه بأن تعاملنا مع الأطفال الفترة المقبلة يجب أن يكون مختلف تماما، «العصر اللي جاي مختلف عما قبل».

«بهنسي»: إعلان «ديزني» عن المثلية لا يتماشى مع أخلاق العرب

وأضاف «بهنسي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن إعلان شركة «ديزني» بنشر المثلية في أفلامها لا يتماشى مع عادات وأخلاق الوطن العربي، «هما بيتعاملوا بطريقة تسمى اللاوعي»، وتتمثل في كيفية زرع اللاوعي الخاص بهم داخل أطفالنا.

وتابع: «ولكي نحافظ اللاوعي الخاص بالمجتمع لابد من أن يكون التدخل من أصغر عنصر بالمجتمع وهو المنزل وصولا إلى أكبر وحدة»، مؤكدا أن المنع سيؤدي لارتباط الطفل بالشخصية أكثر، والحل في السير على مخطط مختلف، «لازم الآباء والأمهات تقرا شوية في التوعية الجنسية ويوعوا بها الأطفال».

تعليم الأطفال حدود جسمه

وواصل «بهنسي» قائلا: «الطفل من عمر 3 لـ 4 سنوات لازم أعلمه حدود جسمه، ومين يقدر يوصل للحد ده، التوعية الجنسية في سن صغير يخلق داخل الطفل الوعي بالاختلاف الجنسي»، كما يجب ترسيخ الاشياء الطبيعية والفطرية.