«المعدول» تشكر «عبدالدايم» على إطلاق جائزة كامل الكيلاني في أدب ورسوم كتب الطفل

ثمنت الكاتبة فاطمة المعدول ومقررة لجنة فنون الطفل، بالمجلس الأعلى للثقافة، قرار الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بإطلاق جائزة كامل الكيلاني في أدب ورسوم كتب الطفل لعام 2022، ووجهت رسالة شكر إلى الوزيرة، على سرعة استجابتها واعتمادها الجائزة التي تأتي تشجيعا ودعما من الدولة لكتاب الأطفال.

جائزة كامل الكيلاني لأدب ورسوم الطفل 2022

وأضافت فاطمة المعدول: «الحمد لله والشكر لله، وأخيرا وبعد كفاح طويل ومطالبات متكررة وإلحاح من سنين طويلة، استجابت الوزيرة الهُمام إيناس عبد الدايم وبسرعة ادهشتني لاعتماد الجائزة التي اقترحتها لجنة فنون الطفل هذا العام وتنص على تخصيص جائزه للأدباء والفنانين، الذين يعملون من أجل أطفالنا والذين قدموا الكثير وهي جائزة رائد أدب الأطفال في العالم العربي الأستاذ كامل الكيلاني».

وأوضحت «المعدول» عبر «فيسبوك»: «الجائزة تُعطي لأديب واحد في فرع الأدب ولفنان واحد في الفنون التشكيلية وقدرها مائة ألف جنيه لكل فرع، الشكر كل الشكر للوزيرة الجميلة المحترمة إيناس عبد الدايم، والشكر كل الشكر للدكتور هشام عزمي لاستجابته السريعة باعتماد الجائزة وعرضها على الوزيرة بسرعة فائقة، والشكر كل الشكر للأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي للطفل ورئيس الشعب واللجان على اهتمامه ومساندته للجائزة وإسهاماته فيها منذ أن كانت فكرة مطروحة في اللجنة».

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واختتمت المنشور بشكر زملاؤها في اللجنة الذين تحمسوا معها واهتموا بأهمية الجائزة، وعبرت عن رضاها عن تدشين الجائزة، قائلة: «أشعر ببعض الرضا كلما استطعت أن أقدم أي شيئًا من أجل العاملين مع الأطفال حتى يستطيعوا أن يعملوا في ظروف أحسن وأفضل وهم يستحقون الكثير والكثير، والجائزة ليست نهاية المطاف فلا زال أمامنا الكثير، وبالطبع كل هذا من أجل أن نعمل جميعًا من أجل مستقبل هذا البلد العريق المحترم ومستقبله هو أطفاله».