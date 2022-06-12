«العامة الصوامع»: استقبلنا 3.9 مليون طن قمح توريد حتى الآن

قال المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنّ الصوامع استقبلت 3.9 مليون طن قمح توريد حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ سعر التوريد كان متفقا عليه قبل الزراعة، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قدّم حافزا قدره 65 جنيها لكل طن تشجيعا للمزارعين من أجل توريد الكميات التي لديهم.

450 موقعا لتجميع القمح

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «وزير التموين خصّص 450 موقعا على مستوى الجمهورية فيها نقاط تجميع كثيرة، والنقطة تكون قريبة من المزارعين».

تكلفة نقل القمح على حساب الدولة

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين: «تكلفة النقل على حساب الدولة، حيث ننقل القمح من نقاط الجمع حتى أقرب صومعة، والصوامع قدّمت فائدة كبيرة لنا، لأن القمح كان يخزّن في العراء متروكا للطيور والأتربة، وبالتالي كان هناك فاقدا قدره 15%».

الفاقد من محصول القمح في الصوامع يكاد يكون 1% إن لم يكن 0%

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين: «الفاقد من محصول القمح في الصوامع يكاد يكون 1% إن لم يكن 0%، وقد يستمر التخزين في الصومعة حتى 18 شهرا، لأن هناك متابعة ونحصل على عينات كل فترة للتأكد من عدم وجود إصابات».