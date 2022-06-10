وزير الزراعة يستقبل وفد «الإيفاد» والقيادات تتابع منظومة «توريد القمح» 

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الانفوجراف الأسبوعي»، في نسخته رقم 94، حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

مؤتمر صحفي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وسلط الملخص الضوء على المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة استعرض خلاله إنجازات القطاع الزراعي خلال السنوات الثمانية الماضية.

وخلال هذا الأسبوع أيضا شهد وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي والأوقاف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارات الثلاثة، بهدف توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين.

القصير يستقبل كبير مستشاري المشتريات بالايفاد

كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي «برسيلا توريس»، كبير مستشاري المشتريات بالايفاد ونتالي جبرايل، كبير مسئولي المشتريات بإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا واوروبا ومحمد الغزالي، مسئول مشروعات الإيفاد بمصر، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الايفاد في عدد من الموضوعات الهامة، كذلك استقبل «لارس انواندتر»، مسئول وحدة المشرق لعمليات الإقراض بالبنك الأوروبي للاستثمار، حيث تناول اللقاء المشروعات المستقبلية مع البنك في المجالات الزراعية المختلفة.

كما أعلن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، الانتهاء من تسليم شيكات التعويضات الخاصة لعملائه بمحافظة الدقهلية، وحصولهم على كافة مستحقاتهم كاملة.

كذلك نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا في مجال سلامة الغذاء بعنوان «الممارسات التصنيعية الجيدة – تطبيق نظام تحليل المخاطر و نقاط التحكم الحرجة لعدد 10 متدريبين من العاملين بنشاط معاملات ما بعد الحصاد بمجالي تصنيع دبس البلح والطماطم المجففة، كما انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية، من تنفيذ 17 ندوة إرشادية متنوعة في 8 محافظات مختلفة، خلال الأسبوع الماضي.

بينما تابع وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مكون من الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور أنور عيسى والمهندس سيد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون والائتمان الزراعي عملية توريد القمح بمحافظات الصعيد، كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، البرنامج التدريبي حول الممارسات الجيدة فى المعامل لمتدربين من شركات تعمل في مجال التصنيع الغذائي بمقر المعمل للتدريب على الممارسات الجيدة داخل المعامل وأثر ذلك على نتائج التحليل، وبلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، حوالي 7000 شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.