محافظ الشرقية يتابع توريد القمح للشون والصوامع

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لسير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة

أوضح محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 1062 طن و457 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 618540 طن و254 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 619602 طن 711 كيلو قمح.

إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.