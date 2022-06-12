انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قنا.. فرق طبية ثابتة ومتحركة

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة البدء لفعاليات اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمقر وحدة صحة الأسرة بمدينة العمال، وذلك بهدف رفع المناعة الصحية للأطفال، والحد من انتشار مرض شلل الأطفال فيما بينهم، ورافقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

التنمية المستدامة

وقال محافظ قنا، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استمرار الحملة على مدار 4 أيام

وأضاف «الداودي»، أن فعاليات الحملة سوف تستمر على مدار 4 أيام حتى الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، ويبلغ عددهم 583 ألفًا و806 أطفال، وسيتم تطعيمهم بطعم سابين أحادي التكافؤ نمط 2، من خلال نقط عن طريق الفم.

ومن جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 1426 فريقا طبيا منها 1191 فريقا متنقلا، و235 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى أنه يشارك في الفرق الطبية أطباء، وممرضون، ومسجلو بيانات، ومراقبون، ومسعفون، والرائدات الريفيات، ومسئولو الثقافة الصحية.

وأشار إلى أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، مؤكدًا توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أي رسوم.