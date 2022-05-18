محافظ قنا يفتتح محطة رفع «صرف صحي» بقرية الشيخ حسين.. التكلفة 15 مليون جنيه

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتاح محطة رفع صرف صحي قرية الشيخ حسين التابعة لمركز نقادة، والتي نفذتها الشركة المساهمة المصرية للمقاولات، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا.

المحطة تخدم 19 ألف مواطن

وقال محافظ قنا إن المحطة تقع على مساحة 600 متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 85 لتر لكل ثانية، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا، وتخدم المحطة 19 ألف مواطن من أهالي القرية، بالإضافة إلى عمارات الاسكان الاجتماعي بالشيخ حسين.

وأضاف «الداودي»، أن محافظة قنا تعمل على تأسيس كامل للبنية التحتية لكافة خطوط الصرف الصحي، وتوصيله لكافة القرى والمراكز، خاصة أن مشروعات المياه والصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

طول الشبكة 6 كيلو مترات

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بلغ طول شبكة الصرف الصحي الخاص بالمحطة 6 كيلو مترات وخط طرد بطول 9 كم، موضحا أن المحطة تتكون من بئر صرف وعنبر تشغيل ومبنى التحكم واللوحات وعدد اثنين محول كهربائي ومولد كهربائي وخزان وقود، بالإضافة إلى المباني الإدارية والخدمية، وتم تسليم المحطة والمشروع بالكامل إلى شركه مياه الشرب والصرف الصحي وتم دخول المشروع للخدمة.