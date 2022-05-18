محافظ قنا يتفقد مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيوط الحرير.. توفر 100 فرصة عمل

قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بجولة ميدانية لمتابعة مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيوط الحرير الطبيعي بمركز نقادة، والذي تنفذه المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء» بتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية، رافقه محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وحمدي سعد ومحمد طايع عضوا مجلس النواب بمحافظة قنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيط الحرير

وقال محافظ قنا إن مشروع مزرعة التوت لإنتاج خيوط الحرير الطبيعي بنقادة تقع على مساحة 20 فدانا كمرحلة أولى من مشروع طموح تتبناه مؤسسة النداء بالتعاون مع محافظة قنا لتوطين إنتاج الحرير الطبيعي واستكمال سلسلة القيمة المضافة بتصنيع منتجات نسيجية للتصدير من خيوط الحرير الطبيعي، موضحا أن مزرعة النداء تعتبر أول المشروعات الناجحة في إنتاج خيوط الحرير في مصر حتى الآن، حيث وصل إنتاج المرحلة الأولى إلى معدلات عالية في وقت قياسي.

وأضاف «الداودي»، أن المشروع وفر 100 فرصة عمل لأبناء مركز نقادة كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، بينما ستقع المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 200 فدان وسيتم زراعتها بأشجار التوت المتقزم وعدد من التدخلات الزراعية الأخرى، مثل منحل لإنتاج العسل الأبيض وإنتاج الطرود بالإضافة إلى زراعة قصب السكر بالتنقيط وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع سيتم إنشاء مركز تدريب من مؤسسة نداء لتدريب الشباب من الخريجين على صناعة الحرير، كما سيتم إنشاء أول نموذج عصارة عسل أسود بدون وجود أي أيدي عاملة، وذلك للاستفادة من مخلفات التوت بعد التصنيع ليتم عمل تدوير لها، كما سيتم إنشاء مصنع بيض لدودة القز خلال المرحلة الثانية من المشروع.

توفير فرص عمل للشباب والفتيات

وأثنى محافظ قنا على دور مؤسسات المجتمع المدني، والتي يأتي على رأسها مؤسسة النداء في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، مقدما شكره وتقديره للقائمين عليها، لحرصهم على توفير فرص عمل للشباب والفتيات، بالإضافة إلى وضع خطط وتنفيذ برامج تكفل للمرأة والفتيات الحق في الحصول على الفرص والموارد بشكلٍ متساوٍ مع الرجال والشباب، وأن يكون لها القدرة على التحكم في مقدرات حياتها، والقدرة على التأثير الإيجابي في المجتمع.