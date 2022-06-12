توقيع بروتوكول مع «تعليم الكبار» لمحو أمية عمال الإسكندرية

وقعت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، وهيئة تعليم الكبار، بروتوكول تعاون يهدف إلى نشر الوعي والتعليم، ومحو أمية جميع فئات العمال في المنشآت بمحافظة الإسكندرية، من خلال مبادرة «مصر بلا أمية».

وأوضحت وزارة القوى العاملة، في بيان عنها، أنّ البروتوكول وقّعه، ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، ومحمد عبدالله، مدير عام هيئة تعليم الكبار بالإسكندرية.

رفع كفاءة وإمكانيات العامل المصري

وقال مدير المديرية، إنّ البروتوكول يأتي في إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالعمل بكل جدية لرفع كفاءة وإمكانيات العامل المصري، ليصبح قادرا على المنافسة في أسواق العمل الداخلية والخارجية، فضلا عن تطوير أداء وفاعلية العامل المصري، من خلال القضاء على الأمية بين العمال في جميع مجالات العمل.

محو أمية العمال

وأكد مدير المديرية، أهمية التعليم والقضاء على الأمية في المنشآت الصناعية، من خلال توفير فصول في المنشآت التي يوجد بها عمال لم يحصلوا على شهادة محو الأمية، فضلا عن توفير فصول بمراكز التدريب التابعة للمديرية لمحو الأمية، في إطار المشاركة المجتمعية للمديرية لخدمة أبناء الإسكندرية وتوعيتهم من المخاطر المختلفة التي يتعرض لها العامل في مجالات الحياة والعمل، وذلك بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة.

حضر توقيع البروتوكول: رشا الملاح، مدير البروتوكولات، وكريمة إبراهيم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتنمية الإسكندرية، إيفت عبدالمسيح، مدير إدارة التدريب، إيمان نبيل، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.