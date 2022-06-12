أغنية «الدروس المستفادة» تجمع محمد شاهين ووليد سامي.. «من العيار التقيل»

يستعد الملحن الشاب وليد سامي، لطرح أغنيته الجديدة مع الفنان محمد شاهين، التي تحمل اسم «الدروس المستفادة»، وذلك بعد نجاح أغنية «طلق فاضي»، التي قدمها مع الفنان أحمد شيبة، وتم طرحها على موقع يوتيوب والمنصات الإلكترونية والسمعية منذ 3 أيام وحققت نحو نصف مليون مشاهدة.

أغنية الدروس المستفادة من ألحان وليد سامي

وقال الملحن وليد سامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه سعيد بالتعاون مع المطرب محمد شاهين، من خلال أغنية الدروس المستفادة، وتأكيده أنه يراهن على نجاحها، لعدة أسباب منها الكلمات الجديدة التي كتبتها سلمى رشيد، بخلاف الجهد المبذول في اللحن، والصوت الراقي لـ شاهين «وأكيد شرف ليا إنِ بتعامل معاه».

وأوضح أن الأغنية الجديدة من المقرر طرحها قريبًا جدًا «إن شاء الله تنزل قريب، وأتمنى يارب تعجب الناس، لأنها فعلًا أغنية جديدة ومختلفة».

التعاون الثاني مع أحمد شبيه

وأشار إلى سعادته بالنجاح الذي حققته أغنية طلق فاضي، مع المطرب الشعبي الكبير أحمد شيبة، وتصدرها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي «مبسوط بردود الأفعال بمجرد طرح الأغنية، وسعادتي كبيرة جدًا أن يكون ذلك هو التعاون الثاني مع نجم الأغنية الشعبية بعد أغنية المصلحجية كتروا».

وكان محمد شاهين، قد روّج عبر حسابه على السوشيال ميديا، لأغنيته الجديدة الدروس المستفادة، واصفًا إياها بأنها أغنية من العيار الثقيل، وتم الانتهاء من تسجيلها، تمهيدًا لطرحها على موقع المشاهدات الشهير يوتيوب، ومختلف المنصات السمعية والإلكترونية.