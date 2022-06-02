أحمد شيبة يستعد لطرح أغنية «طلق فاضي» من ألحان وليد سامي

يستعد الفنان أحمد شيبة، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة والتي تحمل اسم طلق فاضي، بالتعاون مع الملحن وليد سامي، وذلك بعد نجاح أغنيتهما الأولى المصلحجية ومن كلماتها «المصلحجية كتروا والناقصين ريحتهم فاحت، وعيال في اللفة كبرت وفي معلمينها طاحت.. معاك فلوس هيحترموك، ممعكش بالرجل وهيشطوك.. هتشخلل جيبك هتعدي، والكل بالحضن هياخدوك».

أغنية طلق فاضي تجمع أحمد شيبة ووليد سامي للمرة الثانية

وقال الملحن وليد سامي، في تصريحات لـ«الوطن» إن أغنية طلق فاضي، من المقرر طرحها في القريب العاجل بعدما تم الانتهاء منها، مبديًا سعادته بالعمل للمرة الثانية مع نجم كبير مثل الفنان أحمد شيبة، بعد تعاونهما سويًا من خلال أغنية المصلحجية كتروا.

وليد سامي عن أحمد شيبة: التعاون معه مكسب

وأضاف قائلًا: على المستوى الشخصي، أنا من عشاق أحمد شيبة ويعد من المقربين لي في المجال الفني، ومعرفته مكسب كبير جدًا لأي شخص، لأنه فنان محبوب وصوت قوي مميز، وسعيد جدًا بتكرار التعاون معه، وسيكون هناك أعمالًا كثيرة إن شاء الله تجمعنا سويًا.

وحققت أغنية المصلحجية كتروا، للفنان أحمد شيبة، ألحان وليد سامي، كلمات عمرو قطب، توزيع طه الحكيم، والتي تم طرحها في شهر نوفمبر الماضي على موقع المشاهدات يوتيوب ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة.

وسبق وتعاون الملحن وليد سامي، مع عدد من نجوم الطرب الشعبي والمهرجانات، أبرزهم عمر كمال، وسبق ونشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: أخويا وحبيب قلبي، بإذن الله اللي جاي كله خير.