دويتو جديد يجمع وليد سامي وإلهام عبدالبديع بعد عيد الفطر: «مدلعة»

كشف الملحن وليد سامي، عن «دويتو» غنائي جديد يجمعه وخطيبته الفنانة إلهام عبدالبديع بعنوان «مدلعة»، من ألحانه، وكلمات حودة الجوكر، وتوزيع زيزو المايسترو، مشيرًا إلى أن «الفيديو كليب سيتم تصويره قريبًا، تمهيدًا طرحه في عيد الفطر المبارك».

وقال وليد سامي، خلال حضوره وخطيبته إلهام عبدالبديع ندوة في «الوطن»، إن أغنية مدلعة، ستكون من الأغنيات الناجحة، خصوصًا وأنها تليق كثيرًا على نبرات صوت حبيبته «الأغنية حلوة جدًا ولايقة على إلهام، لأنها تليق على مزيكا بعينها وستايل مقسوم، فضلًا عن أن كلمات الأغنية نفسها مختلفة عن السائد في الوقت الحالي».

تستعد إلهام عبدالبديع لتكون فنامة شاملة: تمثل وتغني

وعن اقتحام إلهام عبدالبديع لمجال الغناء بجوار التمثيل، قال إن ذلك أمرًا جيدًا لمن يعمل في مجال التمثيل، وبالتالي فهي خطوة جيدة لتقديم نفسها باعتبارها فنانة شاملة تجيد تقديم أشكال مختلفة من الفنون.

«ماشية خايفة» تواجه التحرش

وطرحت إلهام عبدالبديع، في شهر مارس الجاري، أغنية مش خايفة، في أولى تجاربها الغنائية، والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا ملحوظًا، خصوصًا وأنها توجه رسائل عن التحرش، وتوعية الفتيات بطريقة لايت، وهى من إنتاج وليد سامي، أما الكلمات والألحان لـ أحمد الطناني، والتوزيع لـ عبدالوهاب الرافعي، والكليب من إخراج عمرو فاروق.

وعن هذه التجربة، أشارت إلى أنها ترددت كثيرًا قبل الإقدام عليها، خوفًا من ردود الأفعال وعدم تقبل البعض لصوتها أو للطريقة التي تغني بها «قولت ممكن محدش يحبني أويحب صوتي، وكنت خايفة جدًا، لكن وليد أقنعني وقالي مش لازم كل الناس تحبنا، في النهاية إحنا بنعمل حاجة حلوة بنحبها وعايزين نوصلها للناس اللي بيحبونا، ومن هنا قولت خلاص مش هخاف وطرحت الأغنية في مارس باعتباره شهر المرأة».